На продажу выставлен редкий Porsсhe 911S с полувековой историей

В распоряжении раритетного Porsche 911S − 2,7-литровая оппозитная «шестерка» (мощность не указана). Стоит отметить, что такие моторы начали ставить на «911-ые» в семидесятых годах. В паре с движком трудится пятиступенчатая «механика». Кроме того, автомобиль получил каркас безопасности, комплекс пожаротушения и систему зажигания MSD.

Совсем недавно купе перекрасили в желто-черные цвета, а на бортах авто теперь красуются наклейки с названием бренда. Также спорткар оснастили спортивными ковшами и пятиточечными ремнями безопасности, поменяли оптику и установили радиаторную решетку, сделанную под заказ.