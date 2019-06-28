На продажу выставлен редкий Porsсhe 911S с полувековой историей

Среди лотов известного онлайн-аукциона Bring a Trailer нашелся редкий Porsche 911S, собранный в 1967 году, и впоследствии модернизированный специально для трека. Будучи в руках одного из владельцев, спорткупе принимало участие в гонках на протяжении 20 лет.
В распоряжении раритетного Porsche 911S − 2,7-литровая оппозитная «шестерка» (мощность не указана). Стоит отметить, что такие моторы начали ставить на «911-ые» в семидесятых годах. В паре с движком трудится пятиступенчатая «механика». Кроме того, автомобиль получил каркас безопасности, комплекс пожаротушения и систему зажигания MSD.
Совсем недавно купе перекрасили в желто-черные цвета, а на бортах авто теперь красуются наклейки с названием бренда. Также спорткар оснастили спортивными ковшами и пятиточечными ремнями безопасности, поменяли оптику и установили радиаторную решетку, сделанную под заказ.
Всего авто прошло порядка 35 000 миль (чуть больше 56 000 км). Стоит отметить, что «немец» имеет сертификат подлинности Porsche. На данный момент эксклюзивный спорткар оценивается в 50 000 долларов, это 3,15 млн. рублей по актуальному курсу.
Кстати, буквально в мае портал «АвтоВзгляд» рассказывал о самом старом из сохранившихся автомобилей Porsche — Type 64. Его собрали в 1939 году для участия в гонке Берлин — Рим, протяженностью в 1500 км. Но соревнованию так и не суждено было состояться — помешала начавшаяся Вторая мировая война. Автомобиль в августе будет выставлен на торги Sotheby’s.