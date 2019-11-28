Утвержден ГОСТ для ретромобилей

Инициировал создание ГОСТа Комитет классических автомобилей при Российской автомобильной федерации (ККА РАФ), а в его разработке приняли участие специалисты ФГУП «НАМИ», сообщает газета «РБК» со ссылкой на председателя комитета Андрея Паньковского.

Все подробности о ГОСТ Р 58686−2019 «Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» будут раскрыты после проведения круглого стола, организованного Федеральным агентством «Росстандарт» 7 декабря.

Но уже сегодня можно точно сказать, что на основании документа появится четкая классификация классических авто, которой до сих пор в России не было. Такие машины получат свои требования по безопасности, правила техосмотра и страховки, а также допуск в центр мегаполисов вне зависимости от экологического класса мотора.