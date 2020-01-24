В России продается редкая дизельная «Волга» ГАЗ-21 по цене квартиры в Москве

Необычную «Волгу» владелец из Екатеринбурга оценил в 5 500 000 рублей, уточнив, что полностью отреставрировал авто. Судя по всему, машину собирали на бельгийском заводе S. A. Scaldia-­Volga, работающем в сотрудничестве с Горьковским автозаводом, который отправлял в Европу машинокомплекты без мотора.

На данный экземпляр был установлен движок марки Rover на тяжелом топливе. Можно предположить, что речь идет о 2,3-литровом агрегате мощностью 65 л. с., трудящемся в паре с «механикой». В объявлении говориться, что таких машин в свое время было изготовлено всего 120 штук.

Это, пожалуй, один из самых дорогих автомобилей Горьковского завода, представленных сегодня на вторичном рынке. Но были и другие не менее интересные и более бюджетные автомобили «вторички» производства этого предприятия. Например, прототип ГАЗ «Атаман» за 600 000 рублей — пикап 2000 года, так и не пошедший в серию.