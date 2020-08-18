Некогда легендарный «СуперЗИЛ» продают за 500 000 рублей

Вначале под капотом стоял ЯМЗ-236 со смоленской 9-ступенчатой коробкой. Но через некоторое время после пожара хозяину пришлось менять кабину, и заодно он купил другой, более мощный, мотор. Так на тягаче появился новый «кразовский» ЯМЗ-238Д2. Ради него пришлось удлинять спереди раму и делать вставку на капоте. Затем оригинальная коробка передач уступила место агрегату от КАМАЗа.

Как долго Алексей Полищенко эксплуатировал этот тягач, сейчас неизвестно. Но на трассах его не встречали очень давно… И вот уникальная машина нашлась. Ее за 500 000 рублей продают в городе Буденновск. Нынешний владелец утверждает, что машина отремонтирована и готова к эксплуатации. Хотя фотографии навевают совсем другие мысли.