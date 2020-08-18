Некогда легендарный «СуперЗИЛ» продают за 500 000 рублей

История этого проекта началась осенью 2000 года, когда Алексей вместо старого ЗИЛ-133ГЯ (тоже сильно переделанного) решил купить более свежую машину. Свой выбор тольяттинец остановил на новом шасси марки ЗИЛ, из которого предстояло построить седельный тягач «в американском стиле». Процесс превращения начался со «спальника» — его автор проекта соорудил из… нескольких крыш от ВАЗ-2104.
Вначале под капотом стоял ЯМЗ-236 со смоленской 9-ступенчатой коробкой. Но через некоторое время после пожара хозяину пришлось менять кабину, и заодно он купил другой, более мощный, мотор. Так на тягаче появился новый «кразовский» ЯМЗ-238Д2. Ради него пришлось удлинять спереди раму и делать вставку на капоте. Затем оригинальная коробка передач уступила место агрегату от КАМАЗа.
Как долго Алексей Полищенко эксплуатировал этот тягач, сейчас неизвестно. Но на трассах его не встречали очень давно… И вот уникальная машина нашлась. Ее за 500 000 рублей продают в городе Буденновск. Нынешний владелец утверждает, что машина отремонтирована и готова к эксплуатации. Хотя фотографии навевают совсем другие мысли.