Дизайнер автомобильной марки RAM купил себе старую «Ниву»

Подходящий внедорожник Хаберс приобрел в Кливленде, штат Огайо, «у одного украинского джентльмена и его двоюродного брата». С того момента прошло около двух месяцев, но пока дизайнер вкрайне доволен своим приобретением.

Напомним, что сейчас АВТОВАЗ выпускает даже две «Нивы» — внедорожники LADA Niva Legend и LADA Niva Travel. Последняя — это «Шнива», не просто вернувшаяся под крыло родной марки, но и пережившая большое обновление. Что же изменилось в хорошо известном автомобиле, и как он чувствует себя на асфальте и вне его, подробно рассказал портал «АвтоВзгляд».