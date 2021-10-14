Как распознать опасную микрогрыжу на колесе автомобиля

К повреждению боковины покрышки может привести простая беспечность водителя и наплевательское отношение к своему автомобилю. Например, при парковке водитель сильно упирается колесом в бордюр, да так, что шина деформируется. Со временем это приведет к ослаблению конструкции боковины покрышки и появлению микрогрыж. Похожего результата можно добиться и если регулярно перегружать машину.
При первом взгляде трудно заметить какие-либо изменения на боковине шины. Но если внимательно посмотреть на покрышку, то на будут видны совсем небольшие волны. Также их можно ощутить рукой. Это значит, что корд шины не выдерживает нагрузок и в случае, когда колесо попадет в яму, боковину может просто разорвать. Если подобное произойдет на переднем колесе, то автомобиль потеряет управление, что на крупной трассе автоматически означает ДТП, причем, с возможными тяжелыми последствиями.
Микрогрыжа может появиться и в протекторной части. В этом случае, на малой скорости водитель станет ощущать небольшое покачивание кузова и легкую вибрацию. А при наборе скорости уже появится биение руля.
Нередко дефекты появляются и из-за ошибок в процессе производства шин. В этом случае в протекторной части сначала образуются микрогрыжи, а потом начинается отслоение протекторного слоя. Он просто слезает кусками, и если запустить процесс, можно остаться и вовсе без колес.
Если грыжи появились на внутренней части шины, то их также очень трудно заметить. Для этого нужно снимать колесо или поднимать автомобиль на подъемнике. Беда еще и в том, что «шишки» не выдают себя, потому как не сильно влияют на балансировку колес. Почувствовать можно только очень большой дефект.
Грыжа может появиться и на ниппеле. Это происходит тогда, когда колесо принимает удар, и воздух так распирает резиновый воздуховод, что его внутренние слои рвутся, а ножка ниппеля распухает. В этом случае ездить становится очень опасно, ведь ниппель может разорваться в любой момент.