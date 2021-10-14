Как распознать опасную микрогрыжу на колесе автомобиля

К повреждению боковины покрышки может привести простая беспечность водителя и наплевательское отношение к своему автомобилю. Например, при парковке водитель сильно упирается колесом в бордюр, да так, что шина деформируется. Со временем это приведет к ослаблению конструкции боковины покрышки и появлению микрогрыж. Похожего результата можно добиться и если регулярно перегружать машину.

При первом взгляде трудно заметить какие-либо изменения на боковине шины. Но если внимательно посмотреть на покрышку, то на будут видны совсем небольшие волны. Также их можно ощутить рукой. Это значит, что корд шины не выдерживает нагрузок и в случае, когда колесо попадет в яму, боковину может просто разорвать. Если подобное произойдет на переднем колесе, то автомобиль потеряет управление, что на крупной трассе автоматически означает ДТП, причем, с возможными тяжелыми последствиями.

Микрогрыжа может появиться и в протекторной части. В этом случае, на малой скорости водитель станет ощущать небольшое покачивание кузова и легкую вибрацию. А при наборе скорости уже появится биение руля.