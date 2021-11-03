Почему в СССР обработка кузова держалась годами, а сейчас «отваливается» за зиму

​На практике корень всех зол кроется, как обычно, в подготовке поверхности. Раньше подобными задачами занимался сам автовладелец, делал для себя и надолго. Основание машины, даже абсолютно новой, недостаточно было просто отмыть: для создания действительно крепкого защитного слоя, пороги, днище и прочее нужно было тщательно обезжирить, пройдя уайт-спиритом и прочими подручными средствами все ниши и полости. Лили густо, не экономя, не считая доступный в любом хозяйственном магазине растворитель, и только потом, дав просохнуть, покрывали защитными составами.

Сегодня же мы привычно отдаем грязную работу на откуп, зачастую даже не присутствуя во время обработки. Наемник, у которого капает время простоя, не будет столь же аккуратно и старательно проходить все сложные участки. А ведь это обязательно, иначе смысла делать антикоррозионную обработку попросту нет. Впрочем, времена, когда подобным делом занимается самый заинтересованный, скоро вернуться: процесс обработки антикоррозионными мастиками сегодня намного проще и легче.

Дело в том, что готовые препараты уже смешаны, заправлены в специальные флаконы, которыми очень просто пользоваться. Нужно просто надеть бутылку на краскопульт и бережно пройтись по всей площади автомобиля. Быстро, просто, относительно недорого: при самостоятельной обработке, цена такого предприятия не выйдет за рамки 8 000 рублей, тогда как на профильном сервисе придется отдать не менее 15 000.

Официальный дилер в «нормальное время» брал за подобную работу около 27 000 — 30 000 рублей, но сегодня эта стоимость уже не актуальна: официальная цена за обработку нижней части нового Toyota Land Cruiser 300 «руками» и материалами составляет 500 000 рублей. Нет, в нулях не заблудились: пятьсот тысяч рублей. Однако!