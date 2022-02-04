Как мыли свои машины обеспеченные граждане СССР

Российские дороги никогда чистыми не были, а машины пачкались даже тогда, когда их было значительно меньше. Однако на всех фотографиях и кадрах кинохроники грязного транспорта не найти: владелец столь дорогой вещи, как автомобиль, содержал ее в порядке и чистоте. Как это делали, если общедоступных комплексов по уборке еще не придумали?

Во-первых, таксопарки и остальные транспортные предприятия обязательно имели «цех», в котором мыли машины. И за малую мзду — ну куда у нас без «этого вот» — туда можно было попасть и «помыться». Камер, кстати, тоже не было, поэтому обладатели толстого бумажника не стеснялись содержать свою машину в чистоте за «незадекларированных» услуг госпредприятий.

Во-вторых, мыли сами. Экологическая истерика тогда была в диковинку, так что прийти в гараж с парой ведер воды и провести «банный день» — в порядке вещей. Еще лучше и приятней заняться уборкой на даче. Но уже в те годы многие понимали, что «контактная мойка» — не самое лучшее решение для любой покрашенной поверхности.

Царапины от пыли и песка убрать было в разы сложнее, чем сегодня: просто пойти в магазин и купить полироль не представлялось возможным. Да и покрасить пострадавшую запчасть — тоже фантастика. Как мы уже писали, многие малярные работы проводились с помощью пылесоса и стоили довольно дорого. Спрос велик — предложений не много — ломи цену.