Как мыли свои машины обеспеченные граждане СССР

Российские дороги никогда чистыми не были, а машины пачкались даже тогда, когда их было значительно меньше. Однако на всех фотографиях и кадрах кинохроники грязного транспорта не найти: владелец столь дорогой вещи, как автомобиль, содержал ее в порядке и чистоте. Как это делали, если общедоступных комплексов по уборке еще не придумали?
Во-первых, таксопарки и остальные транспортные предприятия обязательно имели «цех», в котором мыли машины. И за малую мзду — ну куда у нас без «этого вот» — туда можно было попасть и «помыться». Камер, кстати, тоже не было, поэтому обладатели толстого бумажника не стеснялись содержать свою машину в чистоте за «незадекларированных» услуг госпредприятий.
Во-вторых, мыли сами. Экологическая истерика тогда была в диковинку, так что прийти в гараж с парой ведер воды и провести «банный день» — в порядке вещей. Еще лучше и приятней заняться уборкой на даче. Но уже в те годы многие понимали, что «контактная мойка» — не самое лучшее решение для любой покрашенной поверхности.
Царапины от пыли и песка убрать было в разы сложнее, чем сегодня: просто пойти в магазин и купить полироль не представлялось возможным. Да и покрасить пострадавшую запчасть — тоже фантастика. Как мы уже писали, многие малярные работы проводились с помощью пылесоса и стоили довольно дорого. Спрос велик — предложений не много — ломи цену.
Поэтому идеальным вариантом был шланг из водопровода, который позволял «сбить» пыль и грязь без прикосновений. Но такой роскошью обладали далеко не все гаражи и дачи: большинство людей поливало огурцы и помидоры, таская воду с речки. В лучшем случае на участке имелась бочка или ванна с H2O, позволяющая накапливать целительную влагу за счет осадков.
И тут на спасение советских автовладельцев, как всегда с небольшим запозданием, подоспела промышленность: в семидесятых годах прошлого века роскошным подарком обладателю авто на любой праздник стала минимойка с традиционным названием «Малютка». Стиральная машина, детское питание, минимойка — все «малютки». И никаких проблем с товарными знаками и прочими неймингами. ГОСТ!
Что удивительно, это был именно «профильный прибор», на котором было красным по белому написано: насос для мойки автомобиля. Компактный агрегат позволял «раздать» напор из любой, даже небольшой емкости, а для «сложных» случаев комплектовался специальной щеткой. Питание — от прикуривателя.
Не зная о вреде для экологии и прочих страшных новостях XXI века, советский автовладелец мог приехать на речку, забросить насос в водоем и совершенно спокойно помыть машину. Никаких шампуней, штрафов и гневных взоров — чинно и благородно. Даже с легкой завистью от проходящих мимо — такой «гаджет» мог себе позволить не каждый.