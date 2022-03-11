Как Том Хэнкс стал торговать польскими машинами

Том подошел к автомобилю и сделал вид, будто машина его и он сейчас откроет дверь, сядет и уедет. Все вокруг схватились за телефоны и получилась фотосессия «Том Хэнкс и его польский FIAT». Возможно, не все помнят, что эту модель выпускали в Польше и для поляков она так же любима, как Том Хэнкс, а в рейтинге социалистического обожания стоит вровень с пластмассовым Trabant из ГДР. Обычно, ничего интересного дальше не происходит. Актеры идут сниматься, публика постит картинки в соцсетях и расходится.

Но именно эту фотографию с национальным символом автопрома увидела вся Польша и стало понятно, что актеру необходимо подарить такую машину. Чтоб в следующий раз он снимался со своей, а не чужой. Локомотивом проекта выступила удивительная Моника Яскольска из города Бельско-Бяла, в котором на заводе FSM с 1971 года выпускались эти очаровательные машинки.

Пани Моника занимается благотворительностью и опекает педиатрическую больницу в этом городе, собирая для нее деньги разными способами, особенно преуспев в проведении аукционов. Тогда она решила найти живой FIAT, отреставрировать и подарить актеру, сделав машину рекламой мероприятия. На помощь Монике пришли две местные фирмы BB Oldtimer Garage (Бельско-Бяла) и Carlex Design (Чеховице-Дзедзице). Первая занялась двигателем, коробкой передач и подвеской, вторая принялась за кузов и салон.