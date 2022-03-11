Как Том Хэнкс стал торговать польскими машинами

Том подошел к автомобилю и сделал вид, будто машина его и он сейчас откроет дверь, сядет и уедет. Все вокруг схватились за телефоны и получилась фотосессия «Том Хэнкс и его польский FIAT». Возможно, не все помнят, что эту модель выпускали в Польше и для поляков она так же любима, как Том Хэнкс, а в рейтинге социалистического обожания стоит вровень с пластмассовым Trabant из ГДР. Обычно, ничего интересного дальше не происходит. Актеры идут сниматься, публика постит картинки в соцсетях и расходится.
Но именно эту фотографию с национальным символом автопрома увидела вся Польша и стало понятно, что актеру необходимо подарить такую машину. Чтоб в следующий раз он снимался со своей, а не чужой. Локомотивом проекта выступила удивительная Моника Яскольска из города Бельско-Бяла, в котором на заводе FSM с 1971 года выпускались эти очаровательные машинки.
Пани Моника занимается благотворительностью и опекает педиатрическую больницу в этом городе, собирая для нее деньги разными способами, особенно преуспев в проведении аукционов. Тогда она решила найти живой FIAT, отреставрировать и подарить актеру, сделав машину рекламой мероприятия. На помощь Монике пришли две местные фирмы BB Oldtimer Garage (Бельско-Бяла) и Carlex Design (Чеховице-Дзедзице). Первая занялась двигателем, коробкой передач и подвеской, вторая принялась за кузов и салон.
— Для меня было удовольствием и честью принять участие в проекте по двум очень важным причинам: то, что это была благотворительная акция, и то, что «Малюх» всегда был символом нашего города, нашей страны и нашей молодежи', — сказал Дамиан Скотницки, владелец Carlex Design.
И если внешне автомобильчик помолодел, но не изменился, то салон для Тома Хэнкса переделали полностью. Полякам почему-то показалось, что американские актеры немного отличаются от людей и вместо исторической достоверности предпочитают тюнинг.
Белой машинке сшили кожаный салон, перетянули торпедо, смастерили иной рычаг переключения КП с гербом Бельско-Бяла, переделали щиток приборов, добавив оцифровку в милях, на спинках сидений повесили ковбойские сумки для мелочей. Не сумев вовремя остановиться, белыми сделали руль и ремни безопасности.
Чтобы машинка вошла в историю, как именная собственность актера, на спидометре выгравировано: «Bielsko-Biala for Tom Hanks». На торпедо укреплена еще одна табличка с цитатой из фильма «Форест Гамп»: «Моя мама всегда говорила — жизнь похожа на коробку конфет, ты никогда не знаешь, что получишь. Мама Форреста, спасибо вам и наилучшие пожелания. Моника Яскольска». В салоне на одной из кожаных сумок за спинкой сиденья тоже написано, что машина — для Тома Хэнкса. Именная табличка есть и сзади, под фирменным шильдиком FIAT.
Летом 2017-го пани Яскольска провела аукцион, представив на нем FIAT-126P Тома Хэнкса, попутно собрав на слет европейских поклонников марки и владельцев винтажных автомобилей FIAT разных лет. Собранные деньги пошли в Бельско-Бяласкую детскую больницу.
А как вручить подарок актеру? Поскольку FIAT-126P очень маленький, пани Яскольска смогла отправить его самолетом в Лос-Анджелес, где и вручила Тому Хэнксу в консульстве Польши. Американский актер восхитился подарком, с благодарностью принял и начал ездить по Америке.
А сейчас Том Хэнкс выставил очаровательную машинку на аукцион. Перед началом торгов он провел большое техобслуживание, потратив $1200, и немного поднял стоимость лота, расписавшись на водительской двери фломастером. Стартовая цена автомобиля Фореста Гампа — $60 000.