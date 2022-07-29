Почему на самом деле в «Жигулях» всегда гниют колесные арки

Прежде всего, подкрылки вешались не навсегда. Периодически, хотя бы раз в год их надо было снимать и промывать полости, что, естественно, никто не делал. Так между железом и пластиков образовался плотный слой мокрой земли — пожалуй лучшая атмосфера для появления ржи. Но и это было не ключевой проблемой, ведь арки были покрыты мовилем и пушсалом, и оттого долго могли противостоять человеческой лени.

Важнейшая причина появления ржавчины на колесных арках любого отечественного автомобиля крылась в манере установки подкрылок. Их крепили и продолжают крепить саморезом — «семечкой», он же садовый саморез, которым просто притягивали пластик к железу. Проще говоря, искусственно нарушали защитный лакокрасочный слой металла, ускоряя появление ржи и коррозии в десятки раз.

А как иначе, спросите? Да очень просто: просверлив отверстие для крепления локера, нужно оголенный металл вновь закрыть, причем любыми подручными средствами. Краска и лак подойдут, как, кстати, и антигравий, а также множество других остатков малярных работ, которые легко найти в любом гараже. Любой защитный ЛКП сгодится, к тому же, если сделать аккуратно, его и видно не будет — саморез все закроет «шапкой». Кто так делал? Только тот, кто устанавливал локеры самостоятельно, а не в «профессиональной мастерской». Вот и ездили «шестерки», «семерки» да «девятки» вечно с гнилыми крыльями, сколько на них мовиля не выливай.