Почему на самом деле в «Жигулях» всегда гниют колесные арки

Как выглядит покупка нового автомобиля сегодня? Подпись в кредитном договоре, обязательное фото на телефон — на память о свободной жизни без долгов — и выезда на улицу. Далее педаль ложиться в свое самое низкое положение, а про сервис вспоминают исключительно благодаря пиктограмме на приборной панели. Зажглась — пора записываться. Еще 15 лет назад эта процедура выглядела совсем иначе: новую машину сразу отвозили в СТО или на гаражи, где все протягивали, осматривали и промазывали. Днище и пороги сразу же, пока чистое и мало ржавое, покрывали специальными составами, противостоящими образованию коррозии. И только после ехали ставить на учет.
Впрочем, мовиль — не мовиль, а через 2—3 зимы кромки крыльев в районе колесных арок все равно начинали покрываться предательской ржой. Место проклятое? Отнюдь! Дело в том, что обязательным элементом подготовки нового автомобиля к выезду на дорогу были локеры — они же подкрылки. Пластиковые формованные листы призваны были закрыть нежную внутрянку арок от грязи и воды, сохранив железо на долгие годы. С этой задачей локеры справлялись вполне успешна, но проблема скрывалась там, где не ждали.
Прежде всего, подкрылки вешались не навсегда. Периодически, хотя бы раз в год их надо было снимать и промывать полости, что, естественно, никто не делал. Так между железом и пластиков образовался плотный слой мокрой земли — пожалуй лучшая атмосфера для появления ржи. Но и это было не ключевой проблемой, ведь арки были покрыты мовилем и пушсалом, и оттого долго могли противостоять человеческой лени.
Важнейшая причина появления ржавчины на колесных арках любого отечественного автомобиля крылась в манере установки подкрылок. Их крепили и продолжают крепить саморезом — «семечкой», он же садовый саморез, которым просто притягивали пластик к железу. Проще говоря, искусственно нарушали защитный лакокрасочный слой металла, ускоряя появление ржи и коррозии в десятки раз.
А как иначе, спросите? Да очень просто: просверлив отверстие для крепления локера, нужно оголенный металл вновь закрыть, причем любыми подручными средствами. Краска и лак подойдут, как, кстати, и антигравий, а также множество других остатков малярных работ, которые легко найти в любом гараже. Любой защитный ЛКП сгодится, к тому же, если сделать аккуратно, его и видно не будет — саморез все закроет «шапкой». Кто так делал? Только тот, кто устанавливал локеры самостоятельно, а не в «профессиональной мастерской». Вот и ездили «шестерки», «семерки» да «девятки» вечно с гнилыми крыльями, сколько на них мовиля не выливай.