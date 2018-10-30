Штрафстоянки поставили на поток вымогательство денег за возврат машин

Бандитские «бизнес-технологии», применяемые владельцами подмосковных штрафстоянок, стали достоянием гласности благодаря чуть ли не случайности.

История эта закрутилась в середине октября 2018 года, когда главе комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярославу Нилову на личный телефон позвонила незнакомая ему гражданка и поведала свою историю.

Ее машину эвакуировали от Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде Московской области за нарушение правил парковки и переместили на ближайшую штрафстоянку в деревне Глинково. Когда владелица, предварительно оплатив в ГИБДД все что положено, прибыла туда выручать свое авто, сотрудники штрафстоянки потребовали от нее еще и оплаты их услуг.

Тем самым прямо нарушив как требования пункта 10 статьи 27.13 КоАП РФ, так и закон Московской области от 06.07.2012 N 102/2012-ОЗ «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств, их возврата».

Обращения пострадавших автовладельцев и депутата в местные и региональные органы МВД о самоуправстве сотрудников штрафстоянки, незаконно удерживающих машины граждан, результата не имели.

И только официальный запрос депутата Нилова на имя главы МВД Владимира Колокольцева привел в движение невозмутимый правоохранительный механизм подмосковной полиции. 30 октября территорию штрафстоянки в Глинково посетила следственно оперативная группа.

Готовятся материалы для возврата машин десяткам владельцев по решению суда и для возбуждения уголовного дела по статье 330 УК — «самоуправство».