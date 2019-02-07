Цена ошибки: ГИБДД может временно перестать выдавать «права», превращая водителей в пешеходов

Как сообщает издание vl.ru, по заверениям пресс-службы ГИБДД Приморского края сюда никакой информации о новых неправильных бланках в/у информации не поступало:

– Поступят или нет такие «права» к нам в будущем, сказать не могу. Если все-таки такие бланки к нам придут, оформляется возврат, до водителей Приморского края такие удостоверения в любом случае не доберутся', — уточнили представителю ресурса в ведомстве.

Жаль, конечно, что столь же принципиальной позиции не заняла ГИБДД Москвы, не отказавшаяся от сомнительного документа и уже вручившая его тысячам автомобилистов, создав бедолагам серьезные проблемы при общении и с сотрудниками ДПС, и спредставителями страхового сообщества, и с зарубежными блюстителями дорожного порядка.

Однако если примеру приморской ГАИ последуют и другие регионы, не желающие распространять филькину — по сути — грамоту, властям страны не избежать нового витка социальной напряженности и недоверия к их действиям, ведь за руль и личной, и служебной машины не смогут сесть те самые 2 млн. человек, для которых и предназначались «липвые» в/у. Иначе говоря, сейчас у чиновников есть два выхода из ситуации.