Цена ошибки: ГИБДД может временно перестать выдавать «права», превращая водителей в пешеходов

Фото avtozakony.com
Скандальная история с отпечатанными по заказу ГУ ОБДД МВД РФ на одной из фабрик Гознака 2 млн. водительских удостоверений, не соответствующих утвержденному образцу, набирает обороты. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», региолнальные подразделения автоинспекции отказываются выдавать гражданам нелегитимный документ…
Александр Ростарчук

Напомним, что история с в/у «нового образца» началась в конце 2018 года, когда Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ заказал Гознаку печать 2 млн. водительских удостоверений (полугодовая потребность ведомства в такого вида продукции) новой формы, не утвержденной никем, кроме некой комиссии ГУ ОБДД МВД РФ. В итоге, потратив около 200 млн. рублей, ГАИ получила бланки «прав», не соответствующих ряду и правительственных, и ведомственных постановлений-приказов. То есть абсолютно нелегитимных и, следовательно, не дающих права их владельцам садиться за руль аавтомобиля (подробности этой истории вы найдете здесь).

После того, как портал «АвтоВзгляд» предал гласности это вопиющие нарушение всех принятых в России норм и правил, вылетевшее государству в копеечку, ГУ ОБДД МВД РФ предприняло очень неуклюжую попытку оправдаться. Гаишники отправили в адрес редакции с электронной почты своего сотрудника никем из официальных лиц ведомства не подписанное письмо, пытаясь пояснить, что действовали вполне законно и во благо граждан. Однако это анонимное послание лично нас не убедило. И, как выяснилось, не только нас.

Фото vyatka-grad.ru

Как сообщает издание vl.ru, по заверениям пресс-службы ГИБДД Приморского края сюда никакой информации о новых неправильных бланках в/у информации не поступало:

– Поступят или нет такие «права» к нам в будущем, сказать не могу. Если все-таки такие бланки к нам придут, оформляется возврат, до водителей Приморского края такие удостоверения в любом случае не доберутся', — уточнили представителю ресурса в ведомстве.

Жаль, конечно, что столь же принципиальной позиции не заняла ГИБДД Москвы, не отказавшаяся от сомнительного документа и уже вручившая его тысячам автомобилистов, создав бедолагам серьезные проблемы при общении и с сотрудниками ДПС, и спредставителями страхового сообщества, и с зарубежными блюстителями дорожного порядка.

Однако если примеру приморской ГАИ последуют и другие регионы, не желающие распространять филькину — по сути — грамоту, властям страны не избежать нового витка социальной напряженности и недоверия к их действиям, ведь за руль и личной, и служебной машины не смогут сесть те самые 2 млн. человек, для которых и предназначались «липвые» в/у. Иначе говоря, сейчас у чиновников есть два выхода из ситуации.

Фото androha.ru

Можно в срочном порядке выделить из казны дополнительные и непредусмотренные сотни миллионов «деревянных» на печать блаков «правильных» удостоверений, переводя уже потраченные на это деньги в раздел государственных убытков. На это уйдет пара месяцев.

А можно и дальше покрывать головотяпство подчиненных генерала Черникова, по-быстрому внеся изменения хотя бы в приказ МВД №365, разрешив обращение в стране «прав» и старого, и нового образа. Хотя тут по-быстрому вряд ли получится — все необходимые по закону согласования займут те же два месяца, в течение которых сотням тысяч россиян придется поставить своих «ласточек» на прикол, а профессиональным водителям брать отпуска за свой счет или искать другу работу.

И в том, и в другом случаях — неслабая плата за разгильдяйство ГИБДД…

водительское удостоверение, произвол ГАИ, ГИБДД, коррупция
7 февраля 2019
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