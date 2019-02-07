Цена ошибки: ГИБДД может временно перестать выдавать «права», превращая водителей в пешеходов

Напомним, что история с в/у «нового образца» началась в конце 2018 года, когда Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ заказал Гознаку печать 2 млн. водительских удостоверений (полугодовая потребность ведомства в такого вида продукции) новой формы, не утвержденной никем, кроме некой комиссии ГУ ОБДД МВД РФ. В итоге, потратив около 200 млн. рублей, ГАИ получила бланки «прав», не соответствующих ряду и правительственных, и ведомственных постановлений-приказов. То есть абсолютно нелегитимных и, следовательно, не дающих права их владельцам садиться за руль аавтомобиля (подробности этой истории вы найдете здесь).
После того, как портал «АвтоВзгляд» предал гласности это вопиющие нарушение всех принятых в России норм и правил, вылетевшее государству в копеечку, ГУ ОБДД МВД РФ предприняло очень неуклюжую попытку оправдаться. Гаишники отправили в адрес редакции с электронной почты своего сотрудника никем из официальных лиц ведомства не подписанное письмо, пытаясь пояснить, что действовали вполне законно и во благо граждан. Однако это анонимное послание лично нас не убедило. И, как выяснилось, не только нас.