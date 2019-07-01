Подкуп гаишника: чем отличается взятка от подарка

Сразу скажем, если речь идет конкретно о нарушителе ПДД и сотруднике ДПС, то интерпретировать события подобным образом совсем непросто. Для этого следует разобраться в законах и понятиях.

Что такое взятка

Взятка — это деньги, услуги или материальные ценности, которые принимает сотрудник полиции в обмен на действие или бездействие в интересах взяткодателя. Имеется в виду поступки должностного лица, прямо противоречащие его служебным обязанностям.

Взятки могут преподноситься в форме подкупа до совершения должностного преступления или в виде благодарности — по достижении результата. Нечистые на руку сотрудники ГИБДД обычно сперва берут деньги, а потом возвращают документы водителю.

Что такое подарок

Подарок — материальная ценность, которая преподносится безвозмездно с целью доставить удовольствие получателю. Поводом к презенту может служить не только определенное событие или праздник, но и желание выразить признательность, продемонстрировать симпатию.