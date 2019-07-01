Подкуп гаишника: чем отличается взятка от подарка

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За передачу взятки, равно как и за ее получение, предусмотрен значительный штраф и срок лишения свободы от семи до двенадцати лет (статьи 290 и 291 УК). Но в исключительных случаях в адвокатской практике случаются попытки представить факт подкупа, как безобидную передачу подарка.
Иван Флягин

Сразу скажем, если речь идет конкретно о нарушителе ПДД и сотруднике ДПС, то интерпретировать события подобным образом совсем непросто. Для этого следует разобраться в законах и понятиях.

Что такое взятка

Взятка — это деньги, услуги или материальные ценности, которые принимает сотрудник полиции в обмен на действие или бездействие в интересах взяткодателя. Имеется в виду поступки должностного лица, прямо противоречащие его служебным обязанностям.

Взятки могут преподноситься в форме подкупа до совершения должностного преступления или в виде благодарности — по достижении результата. Нечистые на руку сотрудники ГИБДД обычно сперва берут деньги, а потом возвращают документы водителю.

Что такое подарок

Подарок — материальная ценность, которая преподносится безвозмездно с целью доставить удовольствие получателю. Поводом к презенту может служить не только определенное событие или праздник, но и желание выразить признательность, продемонстрировать симпатию.

Статья 375 Гражданского кодекса запрещает государственным служащим, коими являются сотрудники полиции, принимать от граждан подарки стоимостью выше 3000 рублей. Увы, чтобы интерпритировать взятку, как подарок, она должна быть соизмерима с этой суммой.

Взятка или подарок

Главным отличием взятки от подарка считается тот факт, что последний преподноситься безвозмездно и без очевидной выгоды. Конечно, сложно себе представить фантастическую ситуацию, когда водитель в знак признательности и крайней симпатии готов преподнести сотруднику ДПС безвозмездный презент. На практике граждане по предварительному сговору идут на прямой подкуп сотрудников полиции, чтобы те закрыли глаза на совершенное правонарушение.

В подавляющем большинстве случаев оборотни в погонах берут взятки деньгами, хотя иногда стражи порядка не гнушаются и ценными вещами. Но, согласитесь, нынешние взятки для гаишников значительно превышают сумму 3000 рублей, поэтому и «подарки», преподносимые в этом качестве, как правило гораздо дороже. И если подкуп должностного лица осуществлен с помощью такого «презента», то адвокату придется убедить суд, что он стоит меньше указанной суммы. Ведь закон фактически приравнивает дорогостоящие подарки к взяткам, а это перекрывает отходные пути, чтобы избежать ответственности.

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2 июля 2019
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