ГИБДД опять начала штрафовать невиновных водителей «за скорость»

Очередным примером стал случай с одной из читательниц портала «АвтоВзгляд». Она обратилась в редакцию по поводу по нынешним временам копеечного (500 рублей) штрафа за превышение скорости. В принципе, ерунда: заплатил и забыл. Но фишка в том, что нарушение скоростного режима было зафиксировано комплексом автоматической фиксации в Омске, а девушка отродясь не бывала в этой замечательной столице достаточно депрессивного региона Сибири.

Если верить постановлению ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Омской области, она 13 июля в 16.42 в Омске на улице 10 лет Октября у дома 113 цинично нарушала скоростной режим, разогнавшись до 83 км/ч. Причем на чужой машине — не на своей Audi A4, а за рулем старенького Mitsubishi Lancer.

Загадок добавляет еще то обстоятельство, что в момент нарушения, как уверяет дама, она вообще находилась за рубежами нашей Родины. «Ларчик» этой магической истории открывается просто.

В госномере Lancer нарушителя одна из букв плохо читается — то ли «О», то ли «С». Сотрудник омского ЦАФАП увидел в госномере Mitsubishi Lancer именно «О» и «письмо счастья» отправилось владелице Audi A4.

Вполне допускаем: с буквой в данном случае вполне допустима ошибка — с кем не бывает. Но как можно оформлять с помощью полицейской базы данных постановление на Audi, когда на фотографии с камеры ясно видна эмблема Mitsubishi?