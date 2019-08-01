ГИБДД опять начала штрафовать невиновных водителей «за скорость»

С тех пор, как на российских дорогах стали в массовом порядке появляться камеры автоматической фиксации, всевозможные правоохранительные деятели не устают регулярно уверять нас, что штрафные постановления с камер всегда самым тщательным образом перепроверяются специально обученными госслужащими. И что «письма счастья» отправляются водителям-нарушителям только тогда, когда у квалифицированного сотрудника нет никаких сомнений в идентификации нарушителя… Однако реальная жизнь регулярно опровергает благостные рулады чиновников.
Максим Строкер

Очередным примером стал случай с одной из читательниц портала «АвтоВзгляд». Она обратилась в редакцию по поводу по нынешним временам копеечного (500 рублей) штрафа за превышение скорости. В принципе, ерунда: заплатил и забыл. Но фишка в том, что нарушение скоростного режима было зафиксировано комплексом автоматической фиксации в Омске, а девушка отродясь не бывала в этой замечательной столице достаточно депрессивного региона Сибири.

Если верить постановлению ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Омской области, она 13 июля в 16.42 в Омске на улице 10 лет Октября у дома 113 цинично нарушала скоростной режим, разогнавшись до 83 км/ч. Причем на чужой машине — не на своей Audi A4, а за рулем старенького Mitsubishi Lancer.

Загадок добавляет еще то обстоятельство, что в момент нарушения, как уверяет дама, она вообще находилась за рубежами нашей Родины. «Ларчик» этой магической истории открывается просто.

В госномере Lancer нарушителя одна из букв плохо читается — то ли «О», то ли «С». Сотрудник омского ЦАФАП увидел в госномере Mitsubishi Lancer именно «О» и «письмо счастья» отправилось владелице Audi A4.

Вполне допускаем: с буквой в данном случае вполне допустима ошибка — с кем не бывает. Но как можно оформлять с помощью полицейской базы данных постановление на Audi, когда на фотографии с камеры ясно видна эмблема Mitsubishi?

Ответов видится всего два. Либо постановления в ГИБДД выносят люди, которым, что Lancer, что A4 — все едино (что блестяще характеризует профессионализм придорожных полицейских). Либо инспектор понимает разницу между этими авто, но ему абсолютно «параллельно» кого штрафовать — правого или виноватого (и это для сотрудника правоохранительной службы страшнее всего). Коли так, то еще более непонятно: как этот «юрист» в региональном ЦАФАП ГИБДД вообще оказался?

Ознакомившись с проблемой владелицы Audi A4, редакция портала «АвтоВзгляд» посоветовала ей обязательно обжаловать несправедливое постановление №18810155190726473922 через официальный сайт ГИБДД — там для этого предусмотрен специальный раздел. Хорошо еще, кстати, что у этой девушки есть привычка регулярно проверять свою «штрафную историю».

А другой человек, кто не привык мониторить наличие такого рода взысканий (потому как не нарушает ПДД), может в какой-то момент столкнуться с проблемами из-за чужого превышения скорости — уже со стороны судебных приставов. Когда взыскание не оплачено в течении 70 дней с момента вынесения, по статье 20.25 КоАП РФ накладывается штраф за неуплату штрафа — в двойном размере от суммы задолженности.

Так 500-рублевый штраф, оформленный за нарушение ПДД, которого человек не совершал, вполне может обернуться расходами втрое большими — автоматическим списанием 1500 рублей со счета и сопутствующей этому блокировкой всех банковских карт.

И все из-за «ошибочки» какого-то сотрудника ГИБДД, за которую он, в худшем случае, только «ай-ай-ай» от начальника услышит!

штрафы, видеофиксация, ПДД, КоАП, видеорегистратор, ГИБДД
1 августа 2019
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