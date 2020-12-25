Как ГИБДД «разводит» автомобилистов в новогодние каникулы

Пожалуй, наименее умным, но вполне эффективным полицейским методом «докопаться» до автомобилиста на зимней дороге остается обвинение в нечитаемом номерном знаке. Он хорош тем, что в качестве объекта «развода» на взятку или протокол подойдет водитель практически любой машины. Ведь в снегопад или слякоть у каждой первой из них государственный регистрационный знак покрыт изрядным слоем грязи, сильно затрудняющим его прочтение.
ГРЯЗНЫЙ НОМЕР
Патрульный останавливает авто потенциальной жертвы полицейского «спектакля», забирает документы на проверку, и начинает рассказывать водителю, что он ходит под ч. 2 ст. 12.2 КоАП, наказывающей за управление машиной с номерами, «видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть».
Сотрудники натурально убеждают автомобилиста, что уверены в его злонамеренном поведении: он, мол специально замазал ГРЗ легковушки грязью. И следовательно, заслуживает наказания в виде 5000 рублей штрафа или лишения «прав» на три месяца. При том, что на самом деле максимум, что гражданину можно «пришить» в такой ситуации, так это ч. 1 той же самой ст. 12.2. То есть «нечитаемые номера». Штраф тут — 500 рублей. Но несмотря на это, полицейские «давят» на водителя, понуждая его к даче взятки.
ЗАПОТЕВШЕЕ СТЕКЛО
Другая «зимняя» методика сотрудников ГИБДД, особенно популярная среди широких масс ДПС в новогодние праздники, носит общее назание «окна запотели». Согласно ей, остановленного для проверки документов водителя под тем или иным предлогом приглашают сесть в патрульную машину с выключенной «печкой».
Когда в холодном салоне оказывается сразу несколько людей, его окна, что совершенно естественно, немедленно запотевают. Сотрудник полиции «неожиданно» замечает это и приступает к психологической обработки водителя на предмет «запотели стекла — значит пил!» Неискушенный в общении с полицией или слегка выпивавший днями ранее автомобилист может дрогнуть и, испугавшись продувки на алкотестере (вдруг прибор чего-то там покажет), начать предлагать взятку.
ЗАНЕСЕННАЯ РАЗМЕТКА
Еще один зимний «развод» со стороны ДПС возможен, когда дорожная разметка скрывается под выпавшим снегом. Пока дорожники его не ликвидировали, наряд ГИБДД занимает выверенную позицию там, где автомобилисты в подобных погодных условиях нечаянно пересекают сплошную осевую и становятся «клиентами» служивых.
Подобные засады устраивают обычно на перекрестках, поворотах и прочих местах подобного толка. Все они известны местным гайцам и в снегопад становятся временным «клондайком» для служивых. Претензия к водителям стандартна: «выезд на встречку». За это можно и «прав» лишиться. По этой причине граждане, подвергающиеся подобному полицейскому «разводу», обычно более чем сговорчивы.