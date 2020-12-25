Как ГИБДД «разводит» автомобилистов в новогодние каникулы

Пожалуй, наименее умным, но вполне эффективным полицейским методом «докопаться» до автомобилиста на зимней дороге остается обвинение в нечитаемом номерном знаке. Он хорош тем, что в качестве объекта «развода» на взятку или протокол подойдет водитель практически любой машины. Ведь в снегопад или слякоть у каждой первой из них государственный регистрационный знак покрыт изрядным слоем грязи, сильно затрудняющим его прочтение.

ГРЯЗНЫЙ НОМЕР

Патрульный останавливает авто потенциальной жертвы полицейского «спектакля», забирает документы на проверку, и начинает рассказывать водителю, что он ходит под ч. 2 ст. 12.2 КоАП, наказывающей за управление машиной с номерами, «видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть».

Сотрудники натурально убеждают автомобилиста, что уверены в его злонамеренном поведении: он, мол специально замазал ГРЗ легковушки грязью. И следовательно, заслуживает наказания в виде 5000 рублей штрафа или лишения «прав» на три месяца. При том, что на самом деле максимум, что гражданину можно «пришить» в такой ситуации, так это ч. 1 той же самой ст. 12.2. То есть «нечитаемые номера». Штраф тут — 500 рублей. Но несмотря на это, полицейские «давят» на водителя, понуждая его к даче взятки.