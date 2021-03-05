Как ГИБДД «арестовывает» автомобили из-за капли масла под мотором

Дело практически всегда происходит на второстепенной, но достаточно оживленной трассе вдали от населенных пунктов. Доблестный экипаж тормозит проезжающие авто для проверки документов. Пока один из полицейских занимается их изучением, второй прилежно заглядывает под остановленный транспорт. Цель — обнаружить на асфальте или где-то на «брюхе» авто хотя бы малюсенькую каплю или потек иной жидкости: масла, антифриза или чего еще.

Заметил — бинго! Водителю сразу же сообщают, что у его машины явно присутствует некая неисправность, при наличии которой запрещена ее дальнейшая эксплуатация. Список таких поломок содержится в «Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». В частности, его пунктом 7.13 запрещается эксплуатация авто, у которого «нарушена герметичность уплотнителей и соединений двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха». То есть, с формальной точки зрения, служивые железобетонно правы.

В реальности же, следы масла на блоке двигателя абсолютно ни на какую безопасность дорожного движения никак не влияют. Хотя и свидетельствует о «нарушении герметичности уплотнений». И потому, следуя букве закона, машину с такой «жуткой поломкой» следует немедленно ставить на прикол (в интерпретации местных гаишников — отправить на штрафстоянку).