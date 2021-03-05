Как ГИБДД «арестовывает» автомобили из-за капли масла под мотором

Дело практически всегда происходит на второстепенной, но достаточно оживленной трассе вдали от населенных пунктов. Доблестный экипаж тормозит проезжающие авто для проверки документов. Пока один из полицейских занимается их изучением, второй прилежно заглядывает под остановленный транспорт. Цель — обнаружить на асфальте или где-то на «брюхе» авто хотя бы малюсенькую каплю или потек иной жидкости: масла, антифриза или чего еще.
Заметил — бинго! Водителю сразу же сообщают, что у его машины явно присутствует некая неисправность, при наличии которой запрещена ее дальнейшая эксплуатация. Список таких поломок содержится в «Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». В частности, его пунктом 7.13 запрещается эксплуатация авто, у которого «нарушена герметичность уплотнителей и соединений двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха». То есть, с формальной точки зрения, служивые железобетонно правы.
В реальности же, следы масла на блоке двигателя абсолютно ни на какую безопасность дорожного движения никак не влияют. Хотя и свидетельствует о «нарушении герметичности уплотнений». И потому, следуя букве закона, машину с такой «жуткой поломкой» следует немедленно ставить на прикол (в интерпретации местных гаишников — отправить на штрафстоянку).
Водителя за это могут оштрафовать на 500 рублей по ч. 1 ст. 12.5 КоАП — «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Но штраф — бог с ним! Представьте себя на месте автовладельца, скажем, где-нибудь посреди бескрайних степей Калмыкии, когда сотрудник местной ГАИ вываливает на тебя информацию о штрафстоянке и прочих последующих за ней «радостях»: ремонте (еще найди где это сделать!) и обязательной демонстрации успешного устранения неисправности в отделе ГИБДД.
Разумеется, при подобных «вводных» шофер просто вынужден предлагать хитроумным инспекторам взятку, чтобы те его отпустили. И те, конечно же, «идут навстречу» автомобилисту — за мзду в несколько тысяч рублей желают ему «счастливого пути».
Автолюбитель, который поведал автору этих строк об этом новом типе «развода», сообщил также, что прошедшм летом стал случайным свидетелем того, как доблестный экипаж ГИБДД обрабатывал по точно такой методике девушку-водителя новенького премиального «немца». Сотрудники на полном серьезе «втирали» чуть не плачущей даме, что капающий из работающего автомобильного кондиционера на асфальт водяной конденсат — серьезная неисправность и машину следует немедленно отправить на штрафстоянку…