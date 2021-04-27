В Москве гаишники перестали наказывать водителей за езду без «прав»

Впрочем, причем тут закон подлости? Давно известно, что придорожные полицейские обладают просто невероятной интуицией, выуживая из потока машин именно те, у водителей которых имеются проблемы. Разгадывать сей феномен сейчас не будем. Тем более, что в этот раз нарушителю не менее феноменально повезло. Ни один из трех патрульных его за забытые «права» не наказал!

То есть, похоже, служивых не интересовал ни пресловутый план по «палкам», ни возможность поработать на свой карман. Хотя с последним все понятно. Штраф в 500 «деревянных» за «забывчивость», согласно ч.2 ст. 12.3 КоАП РФ, в отсутствии в правоприменительной практике накопительной системы наказаний за нарушения ПДД, априори не мог стать поводом для развода на деньги. Не та сумма. А дополнительное наказание в виде эвакуации транспортного средства за этот проступок уже лет шесть как отсутствует.

Но как быть с пресловутой «палочной системой»? Неужто в ведомстве действительно — по крайней мере, в столицах — постепенно уходят от нее? Или просто сыграл человеческий фактор, ведь и среди людей в погонах нет-нет, да и попадаются приличные люди, входящие в положение? Хотя дело опять не в этом.