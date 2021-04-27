В Москве гаишники перестали наказывать водителей за езду без «прав»

Впрочем, причем тут закон подлости? Давно известно, что придорожные полицейские обладают просто невероятной интуицией, выуживая из потока машин именно те, у водителей которых имеются проблемы. Разгадывать сей феномен сейчас не будем. Тем более, что в этот раз нарушителю не менее феноменально повезло. Ни один из трех патрульных его за забытые «права» не наказал!
То есть, похоже, служивых не интересовал ни пресловутый план по «палкам», ни возможность поработать на свой карман. Хотя с последним все понятно. Штраф в 500 «деревянных» за «забывчивость», согласно ч.2 ст. 12.3 КоАП РФ, в отсутствии в правоприменительной практике накопительной системы наказаний за нарушения ПДД, априори не мог стать поводом для развода на деньги. Не та сумма. А дополнительное наказание в виде эвакуации транспортного средства за этот проступок уже лет шесть как отсутствует.
Но как быть с пресловутой «палочной системой»? Неужто в ведомстве действительно — по крайней мере, в столицах — постепенно уходят от нее? Или просто сыграл человеческий фактор, ведь и среди людей в погонах нет-нет, да и попадаются приличные люди, входящие в положение? Хотя дело опять не в этом.
Сотрудники ДПС, узнав о проблеме гражданина, в считанные минуты «пробили» его по полицейским базам (хорошо, что с собой имелся и паспорт, и — что гаишникам понравилось больше — фото водительского удостоверения в смартфоне) и, как уже было сказано, отпустили с миром. Но один из них признался, что так легко отделываются лишь аборигены — приезжего человека все-таки доставили бы для разбирательств в околоток.
Ответ на вопрос «Почему?», оказался убийственно прост. Оказывается, базы данных отечественной автоинспекции в век цифровых технологий и во всю работающего в стране цифрового правительства до сих пор толком не объединены в мощное единое целое!
То есть московский гаишник, вооруженный планшетом, не может его посредством на раз-два проверить водителя и его авто, зарегистрированные в другом субъекте федерации. В лучшем случае ему удастся в режиме онлайн решить вопрос с Московской областью, да и то — не факт.
А уж пробить на месте «права» и регистрацию т/с, прибывшего из Йошкар-Олы — don’t possible. Для этого у ГАИ существуют другие протоколы, традиционно связанные с потерей уймы времени автолюбителя. И наоборот. Москвичу, прибывшему в Сочи и в один солнечный день забывшему в/у в номере отеля, придется отложить посещение горы Ахун, заменив его на вояж в местную цитадель охраны дорожного порядка.
Косвенно несовершенство гаишной системы подтверждает и тот факт, что хорошо известная в Первопрестольной система «Паутина», позволяющая отслеживать перемещения машин-нарушителей ПДД, угнанных или разыскиваемых авто, только на днях шагнула дальше — в области, входящие в Центральный федеральный округ.
До этого центы автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД «чужих» дорожных беспредельщиков не видели — только своих… Однако остальные семь федеральных округов (а это еще 67 субъектов РФ) «Паутина» до сих пор не охватила.
Иными словами, «Федеральная информационная система ГИБДД-М», предназначенная для обеспечения беспроблемной деятельности подразделений Госавтоинспекции, до сих пор несовершенна до жути. Ни тебе быстренько «пробить» водителя, ни отследить злостного нарушителя.
А ведь в ее недрах, как уже не раз писал портал «АвтоВзгляд», хранятся сведения о регистрационных действиях с любым, стоящем на учете транспортным средством и обо всех официальных манипуляциях с водительскими удостоверениями; учитываются все ДТП и административные правонарушения в области безопасности дорожного движения; ведется учет угнанных т/с и утраченных, похищенных и выбракованных документов и бланков специальной продукции ГИБДД. Но для чего все это богатство, если московский гаишник до сих пор не может, не сходя с места, узнать всю подноготную пермяка, а пермский служивый — уточнить данные столичного гостя?
К ФИЦ ГИБДД-М, надо сказать, вообще много претензий: она и зависает сутками, делая невозможной выдачу «прав» и регистрацию машин одновременно по всей стране; и с различными хакерскими атаками регулярно не справляется.
А ведь если бы гаишная цифровизация достигла уровня хотя бы всех российских стандартов (уж не будем о международных), то отечественные водители могли бы вообще не задумываться о документах. Их «права», СТС и ПТС, ОСАГО представали бы перед пытливым взглядом инспектора сразу после нажатия пары клавиш на планшете. Если бы, конечно, во всей стране хорошо работала не только гаишная база, но и интернет. Впрочем, это уже совсем другая история…
А возвращаясь к нашим баранам остается еще раз повторить, что водителям со столичной пропиской нынче вполне можно ездить по Москве без «прав», не опасаясь даже 500-рублевого штрафа. Что во всех смыслах приятно и правильно. При том условии, разумеется, что эти самые «права» все же получены, не просрочены, не изъяты и не приостановлены, а просто лежат в тумбочке.