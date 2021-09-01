Как сотрудники ГИБДД нагло и систематически нарушают Правила дорожного движения

Как выяснилось, один из читателей портала «АвтоВзгляд» неоднократно в течение изрядного времени обращался к служивым и указывал на то, что они стоят тут не по правилам — без работающих спецсигналов.

Что сделает нормальный полицейский в такой ситуации? Пойдет и включит «мигалку» — хотя и поскрипывая зубами на дотошного пешехода. Наши же герои в погонах вместо этого однажды сообщили: спецсигнал на патрульной машине погашен, мол, потому, что из-за него слишком быстро разряжается аккумулятор.

Дотошный житель даже как-то звонил в дежурную часть ГИБДД ЮВАО с рассказом творящемся беззаконии. Но в ответ услышал откровенный полицейский бред о том, что перекрестка, на котором он находится, не существует в природе!

А в последнюю встречу с уже знакомым патрулем ДПС, житель Некрасовки узнал, что проблесковый маячок на машине (припаркованной все в том же месте на перекрестке) не работает потому, что у авто… заперты двери!

Конечно, можно было бы отмахнуться от кляуз назойливого жалобщика: мол, кому мешает тот факт, что у патрульного авто не включен спецсигнал? Никто же из-за этого не пострадал. Но тогда, по той же логике, сотрудники ДПС не должны составлять протоколы на водителей, случайно, например, заехавших одним колесом на «встречку». От этого тоже никто не пострадал…

Просто если ты полицейский и поставлен следить за соблюдением ПДД на дороге, то просто не имеешь права даже в малейшей степени отступать от требований Правил!