Три екатеринбургских гаишника «заработали» на пьяных водителях на собственную АЗС

В частности, благодаря этому обстоятельству, следствие на данный момент выявило уже 26 эпизодов «развода» дальнобойщиков на взятки предприимчивыми инспекторами. Сотрудники ФСБ также выяснили, что взятки, собираемые с водителей, позволяли служивым жить на широкую ногу. А один из вымогателей даже приобрел в личную собственность АЗС. В данный момент он и его подельники находятся под следствием. Но почему-то по ч. 5 ст. 159 УК — «мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности». Она предусматривает наказания до 5 лет колонии, сообщает агентство ЕАН.

Такая квалификация деяний экс-инспекторов крайне удивительна. Ведь на самом деле речь идет не о предпринимательском мошенничестве, а, как минимум, о вымогательстве, совершенном организованной группой, а этому преступлению соответствует ч. 3 ст. 163 УК — от семи до пятнадцати лет тюрьмы. В этой связи мы нисколько не удивимся, если окажется, что гаишники-вымогатели, в свою очередь, уже сами предлагали мзду работникам дознания — за снисходительное к себе отношение.

Остается надеяться, что Генпрокуратура или столичный офис СК РФ заинтересуются этим екатеринбургским «следственным феноменом»…