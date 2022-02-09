Три екатеринбургских гаишника «заработали» на пьяных водителях на собственную АЗС

Сотрудники УСБ ГУ МВД по Свердловской области совместно с оперативниками ФСБ задержали троих инспекторов местного полка ГИБДД Руслана Шуматова, Максима Пропалова и Дениса Шумкова. Схема их «бизнеса» оригинальностью не отличалась.
Гайцы купили профессиональный и крайне чувствительный алкотектор. Прибор настроили так, что он всегда показывал хоть какой-то, но положительный результат. Вымогатели старались выбирать жертву, у которой могли быть обнаружены так называемые остаточные явления «после вчерашнего». Предпочтение отдавали водителям, очень боявшимся потерять «права» — дальнобойщикам.
Потенциальную жертву «продували» на предмет алкоголя в крови, демонстрировали на камеру, установленную в патрульном авто, положительный результат на мониторе алкотестера, а потом, когда «клиента» удавалось «развести» на взятку, запись с видеорегистратора стирали. Откупиться от нечистоплотных инспекторов ДПС можно было за 100 000 ₽ В конце концов один из попавшихся на крючок вымогателей дальнобойщиков пошел в местное отделение ФСБ и все рассказал. Когда троицу «взяли в оборот», для гаишников стало большим сюрпризом, что полностью уничтожить запись на носителе регистратора в патрульном авто, оказывается, невозможно.
В частности, благодаря этому обстоятельству, следствие на данный момент выявило уже 26 эпизодов «развода» дальнобойщиков на взятки предприимчивыми инспекторами. Сотрудники ФСБ также выяснили, что взятки, собираемые с водителей, позволяли служивым жить на широкую ногу. А один из вымогателей даже приобрел в личную собственность АЗС. В данный момент он и его подельники находятся под следствием. Но почему-то по ч. 5 ст. 159 УК — «мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности». Она предусматривает наказания до 5 лет колонии, сообщает агентство ЕАН.
Такая квалификация деяний экс-инспекторов крайне удивительна. Ведь на самом деле речь идет не о предпринимательском мошенничестве, а, как минимум, о вымогательстве, совершенном организованной группой, а этому преступлению соответствует ч. 3 ст. 163 УК — от семи до пятнадцати лет тюрьмы. В этой связи мы нисколько не удивимся, если окажется, что гаишники-вымогатели, в свою очередь, уже сами предлагали мзду работникам дознания — за снисходительное к себе отношение.
Остается надеяться, что Генпрокуратура или столичный офис СК РФ заинтересуются этим екатеринбургским «следственным феноменом»…