Зачем ГИБДД выдает «права» с опечатками

Наш шоферский срок годности почему-то ограничен этими десятью годами. Хотя вокруг много стран с бессрочными «правами», где водители не устаревают никогда. А нам надо регулярно предъявлять себя для проверки, добавив медицинскую справку и госпошлину.

И всякий раз возникает надежда: вдруг ГАИ потеплела душой, немного поумнела и обзавелась здравым смыслом. Тем более, что с приходом генерала Миъаила Черникова на должность руководителя ГИБДД России в работе дорожной полиции стали мелькать разумные инициативы.

Одна из них — возврат международности национальному удостоверению. Генерал приказал вновь писать в заголовке по-французски Permis de conduire. А для закрепления эффекта еще и по-английски Driving licence, хотя Венская конвенция о дорожном движении 8 ноября 1968 года этого не требовала. Но за спиной генерала случилась диверсия.

Чтобы нивелировать здравомыслие, создали самостоятельную полицейскую транслитерацию с ошибками. Особенно ярко она выглядит на примере Y. В имени Сергей десятилетиями писали Y и получался Sergey. Отныне ГАИ умышленно пишет с ошибкой Sergei. Наталия прежде имела написание Natalya, но теперь ее коверкают Natalia. Евгений отныне рискует стать Evgenii. Почему ГАИ отвергает прежнее написание, ведь в старых в/у было правильно? Что мешает воспроизвести вариант из прежнего водительского удостоверения? Оказывается, для ошибок написан специальный приказ. Он снимает ответственность и делает полицейских безграмотными.