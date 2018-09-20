ГИБДД вводит новые номера и разрешает сверлить в них дырки

С 1 января 2019 года приказом Росстандарта вступает в силу новый ГОСТ — «Знаки государственные регистрационные транспортных средств».

Самое примечательная новация — появление в нем специальных госномеров для праворульных машин и моделей, выпущенных для рынка Северной Америки. У них, как известно, площадка, предназначенная для крепления госномера, имеет квадратный формат, а не горизонтално вытянутый прямоугольник, как у европейских и российских транспортных средств. Из-за этого владельцы «праворулек» и «американцев» вынуждены гнуть российские номера, чтобы установить их на свои авто.

Теперь же в российском ГОСТе специально для заокеанского и японского транспорта предусмотрена возможность выдачи «квадратных» госномеров. Заметим, что их размеры составляют 290х170 мм — не совсем квадрат, но у же и не существующая ныне «полоса» с размерностью 520х112 мм!

Мотоциклистам, особенно владельцам скутеров и прочей мототехники с маленькими площадками под крепление госномера, также пошли на встречу. Им теперь будут выдавать регистрационные знаки уменьшенной площади — 190х145 мм вместо теперешних 245х160мм.

Кроме того, раритетным и спортивным моделям будут положены свои госномера. Типа К АА111 77RUS — для автостарины, а для гоночных «повозок» — типа С АА111 77RUS. Где буква «К» означает «классика», а «С» — спорт.

Новая редакция ГОСТ отменяет запрет на сверление в госномере дополнительных отверстий — например, для удобства крепления. Главное, чтобы новые дырки не затрагивали буквы и символы номера.