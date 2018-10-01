Пять важных негласных правил для водителя, которых нет в ПДД

Фото www.theglobeandmail.com
На дороге случается всякое, и нередко встречаются ситуации, когда водителю недостаточно руководствоваться одними только Правилами дорожного движения. Тогда на помощь приходят другие негласные нормы, о которых расскажет портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Эти правила можно соблюдать, а можно игнорировать, но без них сложно представить жизнь людей за рулем. Цивилизованных, подчеркнем, людей, а не заполонивших отечественные улицы-магистрали быдлохамов.

Помощь

Если в результате дорожно-транспортного происшествия ранены люди, оказать первую помощь пострадавшим, вызвать врачей и полицию должны все участники движения, ставшие свидетелями чрезвычайной ситуации. Так говорит нам совесть, а не ПДД, которые обязывают это делать только причастного к аварии гражданам. То есть остальные по закону могут спокойно проезжать мимо и не замечать истекающих кровью людей.

Так что первое и главное негласное правило каждого водителя — помощь ближнему. И не важно, идет ли речь о пострадавших в ДТП или о незнакомце, стоящем на обочине с пустой канистрой, либо с тросом в руках.

Выезд с второстепенной дороги

Согласно ПДД, щофер, следующий по главной дороге, не обязан уступать тем, кто выезжает с второстепенной. Но вся надежда на добряка, который несмотря на свое преимущество, чисто по-человечески пропустит другого вперед, иначе тот может простоять там весь день. Ведь если в условиях плотного движения не соблюдать это негласное правило, то город попросту встанет.

Компактная парковка

«Покажи, как ты паркуешься, и я скажу, кто ты», — вряд ли с таким высказыванием поспорит бывалый автолюбитель. Поэтому согласно третьему негласному правилу, автовладельцы паркуются таким образом, чтобы не только не мешать остальным участникам движения, но и оставлять достаточно место для других машин. В условиях дефицита свободного пространства, водители вынуждены швартовать свои судна максимально компактно — таким образом, чтобы не занимать сразу два парковочных места. В крайних случаях можно «запереть» соседа, обязательно оставив под стеклом номер телефона.

Предупреждение об опасности

Самый известный сигнал, который использует на дороге даже мало-мальски опытный «чайник» — предупреждение встречных водителей о засаде ГИБДД. Достаточно один или два раза мигнуть дальним светом на загородном шоссе, и автомобиль на противоположной полосе замедлит движение, чтобы не попасть в засаду. Вам это сделать совсем нетрудно, а вашему ближнему — ощутимая польза. Причем таким образом можно предупреждать о любой опасности на проезжей части, которая требует от водителя на всякий случай сбросить скорость.

Благодарность

Чаще всего водители благодарят и извиняются с помощью «аварийки», хотя многие из них делают это жестом с открытой ладонью. Пустячок, а приятно, тем более, если человек действительно заслуживает благодарности. Ведь если водители будут демонстрировать взаимное уважение и миролюбие, атмосфера на наших улицах станет спокойной и доброжелательной.
автоправо, автошколы, ПДД, безопасность дорожного движения, ДТП, автопутешествие, туризм, автотуризм, дорога, трасса, ГИБДД
1 октября 2018
196