Пять важных негласных правил для водителя, которых нет в ПДД

Эти правила можно соблюдать, а можно игнорировать, но без них сложно представить жизнь людей за рулем. Цивилизованных, подчеркнем, людей, а не заполонивших отечественные улицы-магистрали быдлохамов.

Помощь

Если в результате дорожно-транспортного происшествия ранены люди, оказать первую помощь пострадавшим, вызвать врачей и полицию должны все участники движения, ставшие свидетелями чрезвычайной ситуации. Так говорит нам совесть, а не ПДД, которые обязывают это делать только причастного к аварии гражданам. То есть остальные по закону могут спокойно проезжать мимо и не замечать истекающих кровью людей.

Так что первое и главное негласное правило каждого водителя — помощь ближнему. И не важно, идет ли речь о пострадавших в ДТП или о незнакомце, стоящем на обочине с пустой канистрой, либо с тросом в руках.

Выезд с второстепенной дороги

Согласно ПДД, щофер, следующий по главной дороге, не обязан уступать тем, кто выезжает с второстепенной. Но вся надежда на добряка, который несмотря на свое преимущество, чисто по-человечески пропустит другого вперед, иначе тот может простоять там весь день. Ведь если в условиях плотного движения не соблюдать это негласное правило, то город попросту встанет.