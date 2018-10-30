За езду без прав ГИБДД начнет наказывать с особой жестокостью

МВД разместило на на федеральном портале проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru) уведомление о разработке законопроекта, ужесточающего ответственность по статье 12.7 КоАП — управление транспортным средством водителем, не имеющим водительского удостоверения.

В распространенном по этому поводу комментарии министерства говорится, что действующей редакцией санкции части 1 статьи 12.7 КоАП РФ установлен административный штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей.

– Существующая правоприменительная практика свидетельствует, эти санкции не позволяют в достаточной мере достигать целей административного наказания и учитывать повышенную общественную опасность многократного нарушения ПДД со стороны лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, в том числе лиц, в отношении которых действие такого права прекращено в связи с медицинскими противопоказаниями, — говорится в сообщении.

– Законопроектом предлагается установить повышенную ответственность за повторное управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления. Это позволит предупредить совершение новых правонарушений данной категории, снизить количество ДТП и тяжесть их последствий, — прокомментировала официальный представитель МВД Ирина Волк.