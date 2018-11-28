7 нарушений ПДД, за которые ГИБДД оштрафует в пробке

Водители в густонаселенных мегаполисах уже давно привыкли к вялотекущим уличным заторам. Многие из них, подолгу простаивая в пробках, отвлекаются от дороги, предпочитая расслабиться и занять себя чем-то посторонним. Портал «АвтоВзгляд» напоминит, какие действия автовладельцев во время трафика считаются незаконными.
Впереди зима, а, как известно, именно в это время года движение автотранспорта в больших городах оказывается парализованным из-за метели и снегопада. Несмотря на кажущуюся возможность отдохнуть и расслабиться в вялотекщуем потоке, как раз в условиях плотного трафика случается огромное количество мелких ДТП.
Телефон
Самым частым нарушением ПДД в заторах считается использование водителями смартфонов. Ведь обычно первое, что человеку приходит в голову в глухой пробке — поболтать с кем-то по мобильнику. А статья пункт 1 статьи 12.36. Административного кодекса предусматривает за такое развлечение штраф в 1500 рублей. Но, как правило, в условиях плотного трафика подобные нарушения фиксируются крайне редко, поэтому мало, кто отказывает себе в удовольствии скрасить время с помощью гаджетов.
Выделенка
Выделенные полосы для общественного транспорта для многих стали спасением от простаивания в пробках. Ведь на своих маршрутах большинство городских водителей уже прекрасно осведомлены, в каких местах установлены видеокамеры, и поэтому не боятся получить «письмо счастья». Напомним, что в Москве и Санкт-Петербурге за такое нарушение накажут на 3000 рублей (пункт 1.1, статья 12.17 КоАП).
Обочина
Если «выделенка» занята или ее вообще нет, то особенно находчивые персонажи форсируют обочину. Согласно пункту 1 статьи 12.15 Административного кодекса, это нарушение влечет санкции в размере 1500 целковых.
Тротуар
Немало и тех, кто не гнушается объезжать пробки по велосипедным дорожкам и тротуарам, не боясь быть оштрафованными на 2000 рублей по той же статье КоАП.
Спецтранспорт
Как бы нам это не нравилось, но закон заставляет нас уступать дорогу спецтранспорту с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и звуковым сигналом. В обратном случае, согласно пункту 2 статьи 12.17 КоАП, водитель расстанется с 500 рублями.
«Слалом» в вялотекущей пробке стал обычным явлением, но далеко не все помнят, что менять полосы движения можно только в исключительных случаях — для поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия. То есть закон прямо запрещает водителям беспорядочно метаться из ряда в ряд, выбирая более быстрый поток.
Правда, наказание за такие перестроения предусмотрено только в случае нарушений правил разметки. Но и на это многие не обращают внимания, потому что пункт 1 статьи 12.16 Административного кодекса за пересечение сплошных линий предусматривает довольно мягкие санкции — предупреждение или 500 рублей штрафа.
Выход из машины
В глухом заторе на загородных трассах многие водители и пассажиры позволяют себе выйти из машины на проезжую часть, чтобы мирно прогуляться, сделать зарядку, но, увы, чаще всего — учинить разборки с соседом по полосе. А ведь формально они превращаются в пешеходов, которые находятся на шоссе в неположенном месте. Согласно пункту 1 статьи 12.29 КоАП, им могут выписать штраф в 500 «деревянных».