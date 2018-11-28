7 нарушений ПДД, за которые ГИБДД оштрафует в пробке

Выделенка

Выделенные полосы для общественного транспорта для многих стали спасением от простаивания в пробках. Ведь на своих маршрутах большинство городских водителей уже прекрасно осведомлены, в каких местах установлены видеокамеры, и поэтому не боятся получить «письмо счастья». Напомним, что в Москве и Санкт-Петербурге за такое нарушение накажут на 3000 рублей (пункт 1.1, статья 12.17 КоАП).

Обочина

Если «выделенка» занята или ее вообще нет, то особенно находчивые персонажи форсируют обочину. Согласно пункту 1 статьи 12.15 Административного кодекса, это нарушение влечет санкции в размере 1500 целковых.

Тротуар

Немало и тех, кто не гнушается объезжать пробки по велосипедным дорожкам и тротуарам, не боясь быть оштрафованными на 2000 рублей по той же статье КоАП.

Спецтранспорт

Как бы нам это не нравилось, но закон заставляет нас уступать дорогу спецтранспорту с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и звуковым сигналом. В обратном случае, согласно пункту 2 статьи 12.17 КоАП, водитель расстанется с 500 рублями.