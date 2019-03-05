Нужно ли включать «аварийку» при остановке сотрудником ГИБДД

Многие водители, когда их останавливают сотрудники ДПС, затормозив у обочины, включают аварийную сигнализацию. На всякий случай. Как правило, это свидетельствует о слабом знании ими ПДД.
Максим Строкер

Смысл включения аварийной сигнализации при остановке ГИБДД становится непонятен, если ознакомится с требованиями ПДД на этот счет. Там случаи, когда водитель должен включать все имеющиеся у машины мигающие желтые огоньки, описаны исчерпывающе.

Согласно пункту 7.1 Правил, аварийная сигнализация должна быть включена в следующих случаях: при дорожно-транспортном происшествии, при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, при ослеплении водителя светом фар, при буксировке,при посадке-высадке детей в транспортное средство, имеющее опознавательные знаки «Перевозка детей», а также «в других случаях для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство».

Согласно требованиям Регламента ГИБДД, патрульные экипажи устраивают проверки на дорогах там, где остановка машин не запрещена, так что с этой точки зрения включать «аварийку» при этом не нужно. Посадка-высадка детей, авария, ослепление фарами тут тоже не подходят в качестве причины включения «аварийки». Остается одно: «опасность, которую создает ТС для других водителей».

Но тут вопрос тонкий. Если при остановке машины для проверки документов и создается какая-то опасность для прочих участников движения, то не водителем, а сотрудниками ДПС.

И это они должны думать — какие у них «аварийки» должны быть включены для предупреждения. Дело водителя — выполнить требования инспектора, не более того. Но все мы знаем, что сотрудникам ГИБДД, в большинстве своем, глубоко наплевать на водителей. Они выполняют конкретные должностные инструкции и указания начальства, а не стремятся к «абстрактной безопасности».

Сказали проверять документы у проезжающих — проверяют документы. Сказали организовать из легковушек граждан «живой щит» — организуют без раздумий…

Поэтому водителям рекомендуется самим, по возможности, заботиться о собственной безопасности на дороге, даже если сотрудники ДПС этой своей главной обязанностью пренебрегают. Все-таки при остановке гаишником включить «аварийку» не помешает — авось она привлечет внимание кто-то из невнимательных коллег-водителей и предотвратит аварию.

ПДД, видеорегистратор, авария, ДТП, ГИБДД
5 марта 2019
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