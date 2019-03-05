Нужно ли включать «аварийку» при остановке сотрудником ГИБДД

Смысл включения аварийной сигнализации при остановке ГИБДД становится непонятен, если ознакомится с требованиями ПДД на этот счет. Там случаи, когда водитель должен включать все имеющиеся у машины мигающие желтые огоньки, описаны исчерпывающе.

Согласно пункту 7.1 Правил, аварийная сигнализация должна быть включена в следующих случаях: при дорожно-транспортном происшествии, при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, при ослеплении водителя светом фар, при буксировке,при посадке-высадке детей в транспортное средство, имеющее опознавательные знаки «Перевозка детей», а также «в других случаях для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство».

Согласно требованиям Регламента ГИБДД, патрульные экипажи устраивают проверки на дорогах там, где остановка машин не запрещена, так что с этой точки зрения включать «аварийку» при этом не нужно. Посадка-высадка детей, авария, ослепление фарами тут тоже не подходят в качестве причины включения «аварийки». Остается одно: «опасность, которую создает ТС для других водителей».