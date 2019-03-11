Что делать, если при проезде перекрестка загорелся красный сигнал

Каждый водитель знает, что при запрещающем сигнале светофора он должен остановиться перед стоп-линией (пункт 6.13 ПДД). Но в больших городах зачастую даже на зеленый свет не следует торопиться выезжать на перекресток, если движение затруднено, и поток ползет с крайней низкой скоростью. Иначе есть шанс застрять в самом неподходящем месте и стать непреодолимым препятствием для других участников движения.

К счастью в крупных мегаполисах все чаще на светофорах можно видеть секундомер, помогающий водителю рассчитать возможность безопасного проезда. Но если водитель все-таки пересек стоп-линию на зеленый свет, а при пересечении перекрестка загорелся красный, то в соответствии с пунктом 13.7 ПДД, он имеет право продолжить движение в намеченном направлении и завершить маневр независимо от сигналов светофора.

Обратите внимание, что речь идет конкретно о выезде на перекресток, а не о пересечении стоп-линии. Напомним, что границы перкрестка пролегают там, где начинаются закругления проезжей части, наиболее удаленные от его центра (пункт 1.2 ПДД).