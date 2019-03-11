Что делать, если при проезде перекрестка загорелся красный сигнал

Наверняка каждый водитель попадал в ситуации, когда в силу независящих от него причин, он застревал в центре регулируемого перекрестка вплоть до включения запрещающего сигнала светофора. Чаще всего это происходит в вялотекущих пробках, или когда отсутствует «стрелка» и при повороте налево приходится пропускать встречные машины. Что делать в такой ситуации, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Каждый водитель знает, что при запрещающем сигнале светофора он должен остановиться перед стоп-линией (пункт 6.13 ПДД). Но в больших городах зачастую даже на зеленый свет не следует торопиться выезжать на перекресток, если движение затруднено, и поток ползет с крайней низкой скоростью. Иначе есть шанс застрять в самом неподходящем месте и стать непреодолимым препятствием для других участников движения.
К счастью в крупных мегаполисах все чаще на светофорах можно видеть секундомер, помогающий водителю рассчитать возможность безопасного проезда. Но если водитель все-таки пересек стоп-линию на зеленый свет, а при пересечении перекрестка загорелся красный, то в соответствии с пунктом 13.7 ПДД, он имеет право продолжить движение в намеченном направлении и завершить маневр независимо от сигналов светофора.
Обратите внимание, что речь идет конкретно о выезде на перекресток, а не о пересечении стоп-линии. Напомним, что границы перкрестка пролегают там, где начинаются закругления проезжей части, наиболее удаленные от его центра (пункт 1.2 ПДД).
Это крайне важно по одной причине — если вы уже пересечете стоп-линию и застрянете, не доехав до границы перекрестка, то вы попадаете на 800 рублей штрафа за нарушение вышеуказанного пункта 6.13 ПДД. Такое часто случается, когда, например, вы миновали заветную черту на зеленый сигнал светофора и уперлись в пробку. А когда уже появился красный сигнал, впереди идущие машины успели завершить маневр, а вам это не удалось, потому что потоки справа и слева уже начали свое движение. При этом сдать назад обратно за стоп-линию мешают стоящие за вами автомобили.
Такая неприятная ситуация лишний раз напоминает, что в плотном трафике далеко не всегда следует торопиться с движением со светофора, несмотря на разрешающий сигнал.
Но даже если сотрудник ГИБДД не видел, что водитель начал выезд на перкресток на зеленый свет, но обнаружил его там, стоящим уже при включенном красном, выписывать штраф страж порядка не имеет права. В случае составления проткола о правонарушении, вы должны отметить, что не согласны с предъявленным обвинением и намерены оспорить его в суде. В качестве доказательства может служить видеозапись с видеорегистратора или уличных камер, либо письменные показания двух свидетелей.