Дмитрий Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга в России

Новый документ, подготовленный МВД, вступает в силу с 1 июня текущего года. Кстати, свод правил появился еще два года назад, но его не утвердили и отправили на доработку.

Как отметили в сопроводительной справке к постановлению, ранее подобных законодательных норм оформления доработанного автомобиля не существовало, регистрация изменений в конструкции было «сложным, запутанным и дорогостоящим для автовладельцев» делом.

Теперь же перед тем, как приступить к модернизации своей машины, нужно наведаться в Госавтоинспекцию за разрешением и прихватить с собой уже подготовленные документы. Среди них — предварительное заключение техэкспертизы. Его можно получить в одной из испытательных лабораторий: справка обойдется примерно от 2500 до 6000 рублей — эти расценки мы нашли, заглянув на сайт случайно выбранной лаборатории.

После того, как переделанный автомобиль выйдет из стен мастерской, его необходимо отогнать в ГИБДД на осмотр, где после проверок выдадут необходимое свидетельство. Но могут и отказать, если: уничтожен идентификационный номер, увеличена разрешенная максимальная масса или изменена колесная база. Кроме того, нельзя заменять кузов или часть кузова, а также шасси на комплектующие, не предусмотренные маркой ТС.

Кстати, совсем недавно Ульяновский автозавод с настольгией вспоминал о том, как тюнинговало УАЗ-31514 одно из первых ателье постсоветской России, открывшееся в 1994 году.