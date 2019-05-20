Выхлоп обеспечен: какие продукты гарантируют водителю высокое промилле

С отменой в 2013 году правила «нулевого промилле» появилось множество спекуляций и домыслов на тему «при моем весе и росте», «кружка пива — можно» и прочих невероятно опасных для каждого водителя сплетен. Закон не разрешил «употреблять», а лишь защитил от возможной погрешности алкотестера, настойчиво подсунутого «странному» шоферу инспектором ГИБДД.

Однако допустимая цифра настолько мала, что провалить тест может даже совершенно трезвый человек, который и не думал выпивать перед поездкой. Например, спиртосодержащие лекарства — тот же «Корвалол» — обеспечат 0,1 промилле, что в тандеме с возможной погрешностью прибора автоматически приведет автовладельца в пункт медицинского освидетельствования. Не стоит расслабляться и совершенно здоровым водителям: бутерброд из «бородинского» с колбасой, банан или йогурт сами по себе дают «подсудные» 0,2 промилле! Кстати, еще один довод в борьбе с курением: одна сигарета может стать причиной увеличения показаний «измерителя» до 0,2 промилле. А это, как вы понимаете, достаточный довод для проведения медицинской экспертизы.

В зоне риска находятся и любители сладкого. «Ромбаба», не имеющая никакого отношения ни к рому, ни к женскому полу, может стать причиной «выхлопа» в 0,3 промилле, а шоколадные конфеты или мятные леденцы «подарят» сластене до 0,2 промилле. Отдельно следует сказать про напитки.