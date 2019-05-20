Выхлоп обеспечен: какие продукты гарантируют водителю высокое промилле

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Чтобы дать полицейскому шанс выкатить штраф и лишить вас «прав», совершенно не обязательно быть «в стельку пьяным». Достаточно, чтобы алкотестер показал «наличие» алкоголя в «выхлопе». А дальше придется уже оправдываться и ехать на медицинское освидетельствование. Отказ от посещения врачей автоматом лишает водителя в/у на полтора-два года.
Эдуард Раскин

С отменой в 2013 году правила «нулевого промилле» появилось множество спекуляций и домыслов на тему «при моем весе и росте», «кружка пива — можно» и прочих невероятно опасных для каждого водителя сплетен. Закон не разрешил «употреблять», а лишь защитил от возможной погрешности алкотестера, настойчиво подсунутого «странному» шоферу инспектором ГИБДД.

Однако допустимая цифра настолько мала, что провалить тест может даже совершенно трезвый человек, который и не думал выпивать перед поездкой. Например, спиртосодержащие лекарства — тот же «Корвалол» — обеспечат 0,1 промилле, что в тандеме с возможной погрешностью прибора автоматически приведет автовладельца в пункт медицинского освидетельствования. Не стоит расслабляться и совершенно здоровым водителям: бутерброд из «бородинского» с колбасой, банан или йогурт сами по себе дают «подсудные» 0,2 промилле! Кстати, еще один довод в борьбе с курением: одна сигарета может стать причиной увеличения показаний «измерителя» до 0,2 промилле. А это, как вы понимаете, достаточный довод для проведения медицинской экспертизы.

В зоне риска находятся и любители сладкого. «Ромбаба», не имеющая никакого отношения ни к рому, ни к женскому полу, может стать причиной «выхлопа» в 0,3 промилле, а шоколадные конфеты или мятные леденцы «подарят» сластене до 0,2 промилле. Отдельно следует сказать про напитки.

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Слегка подкисший кефир, кумыс и айран могут стать причиной неприятностей, а безалкогольное пиво или квас просто порадуют инспектора — до 0,6 промилле! Опасность для водителя содержится и в самых обыкновенных соках. Так, выпитый пакет «фруктовой радости» может одарить жаждущего не только приятным послевкусием, но и 0,4 промилле, достаточных для серьезных неприятностей.

Что же, выезжать теперь можно исключительно на пустой желудок? Конечно, нет. Показания алкотестера не дают сотруднику права лишать водителя «прав» на месте, а являются лишь достаточным поводом сопроводить возможного нарушителя в медицинское учреждение, которое и произведет проверку. Содержание алкоголя в крови, а не продуктов брожения в кишечнике, является законной причиной для лишения водительского удостоверения и присуждения штрафа на сумму в 30 000 рублей.

Если же на вашем пути попался недоброжелательный инспектор, вызывающий хоть малейшие подозрения в своей честности, не забудьте убедиться, что алкотестер соответствует установленным государством требованиям по модели, опечатан, одноразовая трубка извлечена из пакета при вас, а сама процедура проходит в присутствии двух понятых или под видеозапись.

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20 мая 2019
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