Как ГИБДД будет лишать прав за грязные номера

Управление машиной с нечитаемые из-за каких-либо приспособлений или прикрывающих предметов номерными знаками карается у нас по части 2 статьи 12.2 КоАП штрафом в 5000 рублей или лишением водительских прав. То есть стать временно пешеходом можно и по случайности, всего лишь за грязные номера.
В проекте своего постановления Верховный Суд уточнил, что под эту статью попадает водитель, на машине которого есть даже неработающие приспособления для сокрытия номеров. А также тот, у кого госномера не читаются из-за грязи. Но в последнем случае должен быть доказан умысел водителя испачкать госномера до подобного состояния.
Если авто «угваздано» в глине или снегу целиком в ходе движения — о лишении прав в суде речи идти не должно.
То есть, по мысли ВС, судья, лишая человека ВУ за нечитаемые из-за грязи номерные знаки должен опираться на какие-то доказательства умысла гражданина.
Какому-то судье для принятия решения потребуются фотографии злополоучного номера и машины. А другому будет достаточно слов инспектора ГИБДД, оформлявшего протокол. Скажет служивый, что госномер явно специально заляпали и судья радостно применит формулировку — «нет оснований недоверять».
Действительно, как можно не верить словам столь честного, объективного и ни в чем не заинтересованного ни в чем должностного лица как сотрудник ГИБДД. И все: за испачканный летящей из-под колес грязью госномер водитель будет лишен «прав».