Как ГИБДД будет лишать прав за грязные номера

Управление машиной с нечитаемые из-за каких-либо приспособлений или прикрывающих предметов номерными знаками карается у нас по части 2 статьи 12.2 КоАП штрафом в 5000 рублей или лишением водительских прав. То есть стать временно пешеходом можно и по случайности, всего лишь за грязные номера.

В проекте своего постановления Верховный Суд уточнил, что под эту статью попадает водитель, на машине которого есть даже неработающие приспособления для сокрытия номеров. А также тот, у кого госномера не читаются из-за грязи. Но в последнем случае должен быть доказан умысел водителя испачкать госномера до подобного состояния.

Если авто «угваздано» в глине или снегу целиком в ходе движения — о лишении прав в суде речи идти не должно.