3 причины пропустить «обочечника»

Наконец, ваше рвение могут «оценить» и те, кому вы преградили путь. Ситуаций, когда из упершегося в инициативного гражданина автомобиля выходили явно криминальные личности и силой и битами заставляли его убрать машину с обочины, полно, достаточно заглянуть в Youtube.

И далеко не факт, что в этот момент все те, кто только что вам рукоплескал, выйдут и помогут приструнить гопников и автобыдло — такое работает только у дальнобойщиков, которые по рации легко могут собраться в «кулак справедливости». А значит, придется справляться своими силами. Вы готовы потерять драгоценное здоровье и автомобиль, которому, возможно, повыбивают все стекла, сломают зеркала и вогнут все выпуклые элементы кузова?

В общем, совет тут один — берегите свои нервы, здоровье и машины. А эти пусть себе мчаться, изнашивая резину, подвеску и лакокрасочное покрытие своих авто. Рано или поздно, но это уродливое автоявление возьмут под более строгий контроль, расставив повсеместно камеры и существенно повысив штраф за езду по обочине. А вы относитесь к жизни проще, а к «обочичникам» — как к юродивым и прокаженным, которых скоро обязательно вылечат.