3 причины пропустить «обочечника»

Фото autofemida.ru
«Обочечники» появилось у нас вместе с ростом автопарка и малой пропускной способностью дорог. Вот особо «продвинутые» водилы и стали вываливаться на обочины, «протестуя» против вечных ремонтов, неправильных и малочисленных развязок, непродуманных схем движения. Штраф в 1500 рублей их не пугает: камер, фиксирующих подобное нарушение, на загородных трассах мало. И им плевать, что таким образом они еще больше усугубляют ситуацию, пытаясь втиснуться в вялотекущий поток. С нарушителями пытаются бороться законопослушные автовладельцы, мешая им мчаться по обочинам. Однако есть причины, по которым «обочечников», увы, лучше пропустить…
Лика Затворная

Во-первых, нельзя забывать, что жизнь каждому из нас подкидывает ситуации, когда нужно как можно быстрее проскочить пробку: ребенок остался один дома, сосед топит вашу квартиру, горит дом, родственнику плохо и т. д. Поэтому прежде, чем закрывать своим автомобилем проезд по обочине, представьте себя на месте такого потерпевшего. Как бы вы действовали, чтобы как можно скорее решить свалившуюся на голову проблему? Определенно, у большинства из тех, кто едет по обочине, таких форс-мажоров не возникло. И, тем не менее, среди них может быть один, кому вы, возможно, сильно поможете, пропустив или дав встроиться в поток.

Во-вторых, большая глупость — закрывать своим автомобилем проезд по обочине. Да, ваша инициатива, возможно, найдет одобрение среди автомобилистов, покорно плетущихся в пробке. Но бездушная камера, которая может скрытно работать на данном участке дороги, или экипаж ГИБДД этого точно не оценят. Точнее оценят, но в денежном эквиваленте, причем, не в вашу пользу. Доказывайте потом, что вы действовали из благородных побуждений.

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Наконец, ваше рвение могут «оценить» и те, кому вы преградили путь. Ситуаций, когда из упершегося в инициативного гражданина автомобиля выходили явно криминальные личности и силой и битами заставляли его убрать машину с обочины, полно, достаточно заглянуть в Youtube.

И далеко не факт, что в этот момент все те, кто только что вам рукоплескал, выйдут и помогут приструнить гопников и автобыдло — такое работает только у дальнобойщиков, которые по рации легко могут собраться в «кулак справедливости». А значит, придется справляться своими силами. Вы готовы потерять драгоценное здоровье и автомобиль, которому, возможно, повыбивают все стекла, сломают зеркала и вогнут все выпуклые элементы кузова?

В общем, совет тут один — берегите свои нервы, здоровье и машины. А эти пусть себе мчаться, изнашивая резину, подвеску и лакокрасочное покрытие своих авто. Рано или поздно, но это уродливое автоявление возьмут под более строгий контроль, расставив повсеместно камеры и существенно повысив штраф за езду по обочине. А вы относитесь к жизни проще, а к «обочичникам» — как к юродивым и прокаженным, которых скоро обязательно вылечат.

штрафы, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения
17 июня 2019
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