3 причины пропустить «обочечника»

Во-первых, нельзя забывать, что жизнь каждому из нас подкидывает ситуации, когда нужно как можно быстрее проскочить пробку: ребенок остался один дома, сосед топит вашу квартиру, горит дом, родственнику плохо и т. д. Поэтому прежде, чем закрывать своим автомобилем проезд по обочине, представьте себя на месте такого потерпевшего. Как бы вы действовали, чтобы как можно скорее решить свалившуюся на голову проблему? Определенно, у большинства из тех, кто едет по обочине, таких форс-мажоров не возникло. И, тем не менее, среди них может быть один, кому вы, возможно, сильно поможете, пропустив или дав встроиться в поток.
Во-вторых, большая глупость — закрывать своим автомобилем проезд по обочине. Да, ваша инициатива, возможно, найдет одобрение среди автомобилистов, покорно плетущихся в пробке. Но бездушная камера, которая может скрытно работать на данном участке дороги, или экипаж ГИБДД этого точно не оценят. Точнее оценят, но в денежном эквиваленте, причем, не в вашу пользу. Доказывайте потом, что вы действовали из благородных побуждений.