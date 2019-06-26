ГИБДД придумала способ наказывать за нештрафуемое превышение скорости

Пока ответственные полицейские чины только пытаются на всевозможных совещаниях и через заявления в СМИ продвинуть идею о снижении или полной отмене «нештрафуемого» скоростного порога, сотрудники ГИБДД на местах уже придумали, как это сделать в рамках даже существующего КоАП!
Максим Строкер

Когда Верховный суд страны уделяет внимание какой-то теме в постановлениях своего пленума, это значит, что проблема действительно стала массовой и, что называется, «назрела». В частности, внимание ВС РФ привлекли многочисленные факты о том, что работники ГИБДД в регионах придумали, как штрафовать спокойно едущих водителей, не превышающих «нештрафуемый» порог превышения скорости.

Только представьте себе: стоит инспектор ДПС на обочине, весь такой нацеленный на пресечение противоправных действий, его начальство ждет, что он как минимум десяток протоколов за смену оформит — а в пределах видимости никто не нарушает! И даже камера фотовидеофиксации в машине не помогает. Что делать? Тупик?

Нет! Пытливый ум владельца полосатой палки всегда изыщет способ сделать водителя виноватым, даже если тот ничего не нарушил. Схема «обилечивания» на ровном месте, оказывается, проста, как все гениальное. Инспектор ставит свою машину с «камерой» в сотне метров после знака ограничения скорости, например — 60 км/ч. И останавливает всех, кто спокойно едет с цифрами 65–70–79 км/ч на спидометре — каждый же знает, что штраф по ч. 2 ст. 12.9 КоАП будет только если разогнаться в этом месте свыше 80 км/ч.

Но инспектор все равно останавливает и начинает с традиционного: «Нарушаем?» На удивленный ответ водителя, что скоростной режим он блюдет, служивый сообщает, что гражданин нарвался не не «скоростную» статью, а на невыполнение «требования знаков и разметки» — того самого ближайшего знака «60»! И по ст. 12.16 КоАП ему положен штраф — 500 рублей.

Сумма, конечно, небольшая, а со «скидкой», положенной при оплате без обжалования, уменьшается на 50%, что и вовсе незаметно для кошелька. Большинство оштрафованных таким образом водителей платит и забывает о произошедшем. А инспектору хорошо: всегда есть возможность быстренько составить кучу протоколов, только на улицу выйди! Очень полезно, когда руководство требует «показать работу».

Информация о подобном «ноу хау» дошла до Верховного суда и в очередном постановлении Пленума он указал, что «за скорость» можно штрафовать лишь по соответствующей статье КоАП — 12.9. По статье 12.16 за превышение скорости нельзя наказывать, даже если водитель превышает ее на «нештрафуемую» величину — меньше 20 км/ч.

превышение скорости, штрафы, суд, ПДД, КоАП, ГИБДД
26 июня 2019
20938