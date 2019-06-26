ГИБДД придумала способ наказывать за нештрафуемое превышение скорости

Когда Верховный суд страны уделяет внимание какой-то теме в постановлениях своего пленума, это значит, что проблема действительно стала массовой и, что называется, «назрела». В частности, внимание ВС РФ привлекли многочисленные факты о том, что работники ГИБДД в регионах придумали, как штрафовать спокойно едущих водителей, не превышающих «нештрафуемый» порог превышения скорости.

Только представьте себе: стоит инспектор ДПС на обочине, весь такой нацеленный на пресечение противоправных действий, его начальство ждет, что он как минимум десяток протоколов за смену оформит — а в пределах видимости никто не нарушает! И даже камера фотовидеофиксации в машине не помогает. Что делать? Тупик?

Нет! Пытливый ум владельца полосатой палки всегда изыщет способ сделать водителя виноватым, даже если тот ничего не нарушил. Схема «обилечивания» на ровном месте, оказывается, проста, как все гениальное. Инспектор ставит свою машину с «камерой» в сотне метров после знака ограничения скорости, например — 60 км/ч. И останавливает всех, кто спокойно едет с цифрами 65–70–79 км/ч на спидометре — каждый же знает, что штраф по ч. 2 ст. 12.9 КоАП будет только если разогнаться в этом месте свыше 80 км/ч.