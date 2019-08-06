Пять пунктов ПДД, которые водители могут безнаказанно нарушать на глазах ГИБДД

Известно, что если в потоке двигается машина ДПС, водители большинства авто, оказавшихся в непосредственной близости от нее, становятся просто идеальными участниками дорожного движения, скрупулезно выполняющими все требования ПДД. Но далеко не все. Некоторые четко знают, какие именно прегрешения интересуют гаишников, а на какие они не обращают никакого внимания. Какие же прегрешения остаются «невидимыми» для ГИБДД, уточнил портал «АвтоВзгляд».
Во-первых — превышение скорости. У нас сейчас существует «нештрафуемый» лимит превышения — 20 км/ч. Формально все, кто движется с таким «плюсом» к разрешенной скорости на спидометре — нарушители ПДД. Но штрафовать их полиция не может, и потому не замечает. Но даже когда вы допускаете превышение слегка больше, чем на 20 км/ч на глазах ГИБДД — напрягаться не стоит. Определенную «на глазок» скорость полицейский в протокол вписать не может, ему для этого нужен работающий радар.
Если этот прибор и имеется в патрульном авто, то не факт, что он вообще включен. А если включен, неизвестно, смог ли он однозначно определить скорость именно машины-нарушителя. Вот и получается, что водитель, слегка превышающий нештрафуемый порог скорости, для инспекторов в потоке малоинтересен.
Второе нарушение, на которое патрульные вообще внимания не обращают — игнорирование требований знаков и разметки. Кого, скажите, останавливали сотрудники ДПС за то, что перестроился из ряда в ряд через сплошную разделительную линию? Надо как-то совсем уж сильно постараться, чтобы служивые до тебя докопались по этому поводу.
Третий вид нарушений ПДД, фактически игнорируемый полицией — разговор по мобильному телефону за рулем. Да, за это полагается штраф. Но выписывают его крайне редко. Ведь большинство сотрудников сами спокойно держат у уха смартфон в процессе управления машиной. Патрульные авто не оборудованы системой хендс фри, а звонить и принимать звонки, в том числе и от начальства, полицейским приходится. По этой причине служивые вполне лояльно относятся к водителям-говорунам.
Следующий «безнаказанный» вид нарушения — выезд на занятый перекресток. В подавляющем большинстве случаев подобное происходит в дорожном заторе. Если полицейский спокойно «тошнит» в нем рядом со всеми, вы с ним «в одной лодке» и он не обратит, скорее всего, внимания на подобный грешок. А когда он с включенными спецсигналами объезжает всех по встречной, то тем более бояться нечего — он спешит, ему не до тебя.
Не менее бездействующим можно считать пункт ПДД, требующий от водителя уступить отъезжающему от остановки автобусу или троллейбусу. За такое нарушение могут оштрафовать, разве что, когда из-за него произошло ДТП. Во все прочих случаях сотрудники ГИБДД смотрят сквозь пальцы на подобное поведение водителей.