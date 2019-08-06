Пять пунктов ПДД, которые водители могут безнаказанно нарушать на глазах ГИБДД

Во-первых — превышение скорости. У нас сейчас существует «нештрафуемый» лимит превышения — 20 км/ч. Формально все, кто движется с таким «плюсом» к разрешенной скорости на спидометре — нарушители ПДД. Но штрафовать их полиция не может, и потому не замечает. Но даже когда вы допускаете превышение слегка больше, чем на 20 км/ч на глазах ГИБДД — напрягаться не стоит. Определенную «на глазок» скорость полицейский в протокол вписать не может, ему для этого нужен работающий радар.

Если этот прибор и имеется в патрульном авто, то не факт, что он вообще включен. А если включен, неизвестно, смог ли он однозначно определить скорость именно машины-нарушителя. Вот и получается, что водитель, слегка превышающий нештрафуемый порог скорости, для инспекторов в потоке малоинтересен.

Второе нарушение, на которое патрульные вообще внимания не обращают — игнорирование требований знаков и разметки. Кого, скажите, останавливали сотрудники ДПС за то, что перестроился из ряда в ряд через сплошную разделительную линию? Надо как-то совсем уж сильно постараться, чтобы служивые до тебя докопались по этому поводу.