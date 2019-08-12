Как ГИБДД штрафует за стоянку на официальных парковках

Как вы поступите, если вам нужно припарковаться и вы видите разлинованные белыми линиями на асфальте парковочные места? Любой нормальный водитель оставит машину на такой придорожной стоянке и пойдет по своим делам. Не обращая внимания на то, как разметка располагается относительно проезжей части — параллельно, перпендикулярно или под углом к бордюру. Казалось бы, в подобных условиях просто невозможно получить штраф за нарушение правил парковки. Увы, но это достаточно распространенное заблуждение.

Подтверждением служат многочисленные вопросы автомобилистов о правомерности штрафа ГИБДД за парковку под углом к бордюру. ПДД в этом смысле содержит маленький нюанс, о котором забывают большинство водителей, паркующихся «по разметке».

Пункт 12.2 Правил по поводу парковки говорят следующее: «Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части.… Сочетание знака 6.4 с одной из табличек 8.6.4–8.6.9, а также линиями дорожной разметки допускает постановку транспортного средства под углом к краю проезжей части в случае, если конфигурация (местное уширение) проезжей части допускает такое расположение».