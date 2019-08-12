Как ГИБДД штрафует за стоянку на официальных парковках

mtdata.ru
Для многих автовладельцев становится большим сюрпризом полученное «письмо счастья» за стоянку машины строго в соответствии с указаниями разметки на дорожном полотне. А все потому, что букву ПДД тоже нужно чтить.
Максим Строкер

Как вы поступите, если вам нужно припарковаться и вы видите разлинованные белыми линиями на асфальте парковочные места? Любой нормальный водитель оставит машину на такой придорожной стоянке и пойдет по своим делам. Не обращая внимания на то, как разметка располагается относительно проезжей части — параллельно, перпендикулярно или под углом к бордюру. Казалось бы, в подобных условиях просто невозможно получить штраф за нарушение правил парковки. Увы, но это достаточно распространенное заблуждение.

Подтверждением служат многочисленные вопросы автомобилистов о правомерности штрафа ГИБДД за парковку под углом к бордюру. ПДД в этом смысле содержит маленький нюанс, о котором забывают большинство водителей, паркующихся «по разметке».

Пункт 12.2 Правил по поводу парковки говорят следующее: «Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части.… Сочетание знака 6.4 с одной из табличек 8.6.4–8.6.9, а также линиями дорожной разметки допускает постановку транспортного средства под углом к краю проезжей части в случае, если конфигурация (местное уширение) проезжей части допускает такое расположение».

Иначе говоря, стоянка машины не параллельно краю проезжей части допускается, только когда имеется в наличии и разметка на асфальте, и знак, определяющий способ расположения машины при этом.

Если знака нет — парковаться под углом к бордюру нельзя, что бы там ни было нарисовано на асфальте. Ситуация в данном случае аналогична парковке на тротуаре. Она разрешена только в зоне действия соответствующего знака. Никто же не удивляется штрафу за то, что машина стоит там, где положено ходить людям и отсутсвует знак «Стоянка на тортуаре»!

Точно также обстоит дело и с парковкой под углом к бордюру — даже при наличии коварной разметки на проезжей части. Не обратив внимания на отсутствие знака, определяющего разрешенный тип парковки, вполне можно заработать 3000 рулей штрафа (если дело происходит в одной из столиц), а иногда — еще и эвакуацию на штрафстоянку.

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12 августа 2019
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