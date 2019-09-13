Как штрафуют водителей, не уступивших дорогу машине, встраивающейся в поток после обгона

Сложно представить водителя, который ни разу не бывал в ситуации, когда приходится иметь дело с обгоном и последующим наглым встраиванием в ряд прямо перед твоим передним бампером. Однако мало кто знает, что «не пускать» дерзкого пилота — нарушение ПДД.
Максим Строкер

Представим распространенную дорожную ситуацию. Плотное движение (или вообще — затор), в котором «самые умные» по встречной полосе объезжают терпеливо стоящих в пробке с тем, чтобы вклиниться в их ряд далеко впереди. Или на загородной трассе машины идут с разрешенной скоростью. За неторопливой фурой, например. Ждут, когда кончится сплошная осевая, чтобы ее обогнать. И тут сзади подлетает «джигит», с превышением скорости уходит на левую сторону дороги, обходит десяток машин и, заметив вдали приближающееся по «встречке» транспортное средство, норовит вернуться на правую половину проезжей части, встроившись в ряд законопослушных «тошнотов».

В ходе подобных маневров «пилоты» ведут машину дерзко, порой не только подрезая нормального водителя, но и пытаясь нагло «выдавить» его на обочину. Естественно, что со стороны законопослушных автомобилистов подобное поведение лихачей вызывает жесткое отторжение. Поэтому многие автолюбители специально не пускают «обгоняльщиков» в свой ряд — сокращают дистанцию до впереди идущего авто, смещаются к краю своей полосы, ускоряются и т. п.

Многие из тех, кто не пускает лихача в свой ряд, искренне уверены в своей правоте: мол, он же ПДД нарушает, а я-то — нет! Значит, если в подобной ситуации случится авария, будет виноват он, а не я, законопослушный водитель.

На самом деле не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Да, «обгоняльщик» выехал на встречную полосу в нарушение ПДД. Но этот поступок совершенно не касается водителя, который потом не пускает лихача в свой ряд.

Тут уже действуют другие разделы Правил. С одной стороны, обгоняющий при перестроении вправо должен уступить тем машинам, которые уже там находятся. Но с другой, законопослушному драйверу в пункте 11.3 ПДД прямо указывается, что «водителю обгоняемого транспортного средства запрещается препятствовать обгону посредством повышения скорости движения или иными действиями».

Иначе говоря, чтобы ни вытворял оопережающий вас слева нарушитель на «встречке», «захлопывать калитку» в потоке перед ним категорически нельзя. За это, к тому же, предусмотрен штраф по ч.1 ст. 12.15 КоАП — «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги» — 1500 рублей.

А в случае, когда из-за подобных «боданий» на дороге происходит авария, ГИБДД вполне может признать виновным не обгонявшего лихача, а обоих участников инцидента сразу — то есть и того, кто считал себя законопослушным водителем тоже!

штрафы, ПДД, КоАП, авария, ГИБДД
13 сентября 2019
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