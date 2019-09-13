Как штрафуют водителей, не уступивших дорогу машине, встраивающейся в поток после обгона

Представим распространенную дорожную ситуацию. Плотное движение (или вообще — затор), в котором «самые умные» по встречной полосе объезжают терпеливо стоящих в пробке с тем, чтобы вклиниться в их ряд далеко впереди. Или на загородной трассе машины идут с разрешенной скоростью. За неторопливой фурой, например. Ждут, когда кончится сплошная осевая, чтобы ее обогнать. И тут сзади подлетает «джигит», с превышением скорости уходит на левую сторону дороги, обходит десяток машин и, заметив вдали приближающееся по «встречке» транспортное средство, норовит вернуться на правую половину проезжей части, встроившись в ряд законопослушных «тошнотов».

В ходе подобных маневров «пилоты» ведут машину дерзко, порой не только подрезая нормального водителя, но и пытаясь нагло «выдавить» его на обочину. Естественно, что со стороны законопослушных автомобилистов подобное поведение лихачей вызывает жесткое отторжение. Поэтому многие автолюбители специально не пускают «обгоняльщиков» в свой ряд — сокращают дистанцию до впереди идущего авто, смещаются к краю своей полосы, ускоряются и т. п.

Многие из тех, кто не пускает лихача в свой ряд, искренне уверены в своей правоте: мол, он же ПДД нарушает, а я-то — нет! Значит, если в подобной ситуации случится авария, будет виноват он, а не я, законопослушный водитель.