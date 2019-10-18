Как ГИБДД «разводит» водителей на лишение «прав» при обгоне тихохода

На этот раз речь пойдет о подленьком приемчике, который порой применяют полицейские при составлении протокола за выезд на встречную полосу. Как известно, водитель имеет полное право безбоязненно обогнать тихоходное транспортное средство, выехав на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен».

Главное при этом помнить, что обгонять таким образом можно лишь т/с с установленным нем соответствующим значком — оранжевым треугольником. Или надо быть точно уверенным, что технические характеристики машины перед вами физически не позволят ей разогнаться свыше оговоренных в ПДД 30 км/ч. Иначе говоря, асфальтовый каток в зоне действия знака «Обгон запрещен» обходить по встречке можно. А вот ползущую со скоростью пешехода фуру — нет: ее ТТХ теоретически позволяют ей двигаться куда быстрее 30 км/ч.

Итак, допустим, перед легковушкой двигается трактор с «оранжевым треугольником» на заднем стекле — типичный и законный тихоход. Дело происходит в зоне действия знака «Обгон воспрещен» и за неторопливой техникой в кратчайшие сроки выстраивается целый хвост из разнообразных авто. Их количество стремительно увеличивается, поскольку удлиняющийся «караван» нагоняют все новые и новые машины. Что делает законопослушный водитель в подобной ситуации?