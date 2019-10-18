Как ГИБДД «разводит» водителей на лишение «прав» при обгоне тихохода

На этот раз речь пойдет о подленьком приемчике, который порой применяют полицейские при составлении протокола за выезд на встречную полосу. Как известно, водитель имеет полное право безбоязненно обогнать тихоходное транспортное средство, выехав на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен».
Главное при этом помнить, что обгонять таким образом можно лишь т/с с установленным нем соответствующим значком — оранжевым треугольником. Или надо быть точно уверенным, что технические характеристики машины перед вами физически не позволят ей разогнаться свыше оговоренных в ПДД 30 км/ч. Иначе говоря, асфальтовый каток в зоне действия знака «Обгон запрещен» обходить по встречке можно. А вот ползущую со скоростью пешехода фуру — нет: ее ТТХ теоретически позволяют ей двигаться куда быстрее 30 км/ч.
Итак, допустим, перед легковушкой двигается трактор с «оранжевым треугольником» на заднем стекле — типичный и законный тихоход. Дело происходит в зоне действия знака «Обгон воспрещен» и за неторопливой техникой в кратчайшие сроки выстраивается целый хвост из разнообразных авто. Их количество стремительно увеличивается, поскольку удлиняющийся «караван» нагоняют все новые и новые машины. Что делает законопослушный водитель в подобной ситуации?
Выбирает момент, когда на встречной полосе становится пусто — и идет на обгон еле плетущегося тихохода. Но в этот момент оказывается, что сзади, в нескольких машинах от него, потихоньку ползла среди прочих и патрульная ДПС.
Как только машина нетерпеливо выскакивает на встречку для обгона, гаишники включают «люстру» спецсигнала на крыше и коршуном кидаются к решившемуся. Остановив его, приступают к составлению протокола по «лишенческой» ч. 4 ст. 12.15 КоАП — за выезд на «встречку» в нарушение ПДД.
Водитель видит такое дело, возмущается, настаивает на том, что законно обгонял тихоходное транспортное средство. Но тут ему предлагают подписать протокол, где он не обнаруживает даже упоминания о существовании «тихохода». В бумаге просто констататируется факт, что гражданин выехал для обгона на встречную полосу в зоне действия запрещающего знака, и все. А злополучный трактор, спровоцировавший обгон и последующее заполнение протокола, уже уехал и к протоколу его уже никак не «пришьешь».
Шанс в такой ситуации остаться при «правах» или не попасть под 5000 рублей штрафа есть лишь при одном условии: если обгон — от его начала и до остановки ДПС — оказался запечатлен на видеорегистратор водителя, которого полицейские пытаются сделать виноватым.