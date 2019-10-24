Когда за не остановку по требованию сотрудника ГИБДД не наказывают

Если шофер не остановится и проедет мимо машущего полосатой палкой офицера ДПС, он будет считаться не выполнившим требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства.На этот случай в КоАП РФ имеется ч. 2 ст. 12.25 — «Невыполнение законного требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства». Она подразумевает штраф в размере 500—800 рублей.

Итак, когда же водитель может избежать даже такого, прямо скажем, небольшого наказания, после того как проехал не останавливаясь мимо поднявшего полосатый жезл сотрудника? Во-первых, так бывает, когда последний, как говорится, «халтурит».

То есть экипаж ДПС заезжает на «чужую» территорию, где не имеет права работать и занимается проверкой документов у проезжающих не совсем официально. — рассчитывая на то, что попадется «клиент», которого удастся успешно подтолкнуть к даче взятки. В такой ситуации служивым не с руки бросать кормное место и мчаться в погоню за законопослушным человеком, просто не заметившим жеста регулировщика.