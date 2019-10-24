Когда за не остановку по требованию сотрудника ГИБДД не наказывают

Если шофер не остановится и проедет мимо машущего полосатой палкой офицера ДПС, он будет считаться не выполнившим требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства.На этот случай в КоАП РФ имеется ч. 2 ст. 12.25 — «Невыполнение законного требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства». Она подразумевает штраф в размере 500—800 рублей.
Итак, когда же водитель может избежать даже такого, прямо скажем, небольшого наказания, после того как проехал не останавливаясь мимо поднявшего полосатый жезл сотрудника? Во-первых, так бывает, когда последний, как говорится, «халтурит».
То есть экипаж ДПС заезжает на «чужую» территорию, где не имеет права работать и занимается проверкой документов у проезжающих не совсем официально. — рассчитывая на то, что попадется «клиент», которого удастся успешно подтолкнуть к даче взятки. В такой ситуации служивым не с руки бросать кормное место и мчаться в погоню за законопослушным человеком, просто не заметившим жеста регулировщика.
Второй случай, когда водитель без остановки и последующих санкций за это покидает точку дислокации проявившего к нему интерес патруля, обычно вызван своего рода «жадностью» и самоуверенностью гайцов.
Бывает, что они останавливают для проверки документов целую вереницу авто — до десятка-полутора. И неторопливо «работают» с каждым водилой по очереди. Иной раз останавливаемый десятым по счету притормаживает, проезжает в поисках места для остановки мимо полицейского, медленно едет чуть дальше, а потом, не тормозя, уезжает по своим делам.
Гаишники в большинстве случаев даже не замечают, как такой водитель «сбежал» от них, будучи сильно увлечены разбирательством с остановленными ранее. Третий вариант проехать мимо машущего «палкой» инспектора возможен, когда по многополосному шоссе идет плотный и достаточно скоростной поток машин.
Это происходит так. Служивый машет жезлом в вашу сторону, а вы, «сделав морду кирпичом», продолжаете движение. Мол это — не ко мне обращаются. Иногда срабатывает — если, конечно, вы не за рулем крутого «джипа» или развалюхи-иномарки, на которых часто ездят проблемные граждане.