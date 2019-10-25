Как ГИБДД лишает «прав» за проезд перекрестка «на желтый»

«Желтый», согласно пункту 6.2 ПДД, считается запрещающим движение сигналом — практически как красный. Однако другой пункт Правил — 6.14 — говорит, что иногда водитель все-таки имеет право проехать перекресток на желтый сигнал — в случае, если он не может остановит машину, не прибегая к экстренному торможению. Термин «экстренное торможение» в ПДД не расшифрован. И это открывает широчайшее поле для «импровизаций на местах».

Пользуясь им, автомобилисты едут, не обращая внимания на «желтый» светофор, имея в уме, что всегда могут оправдать такое свое поведение полнейшей невозможностью «остановиться без применения экстренного торможения». Даже если это происходит в автомобильном заторе, где машины скорей «быстро стоят», нежели «медленно едут».

Собственно, для искоренения подобных привычек на особо загруженных городских перекрестках стали рисовать «вафельную» разметку на асфальте и устанавливать комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД, следящие за тем, чтобы «проползающие на желтый» не мешали движению в поперечном направлении. Камера «умеет» за это штрафовать — по статье 12.12 КоАП.