Как ГИБДД лишает «прав» за проезд перекрестка «на желтый»

«Желтый», согласно пункту 6.2 ПДД, считается запрещающим движение сигналом — практически как красный. Однако другой пункт Правил — 6.14 — говорит, что иногда водитель все-таки имеет право проехать перекресток на желтый сигнал — в случае, если он не может остановит машину, не прибегая к экстренному торможению. Термин «экстренное торможение» в ПДД не расшифрован. И это открывает широчайшее поле для «импровизаций на местах».
Пользуясь им, автомобилисты едут, не обращая внимания на «желтый» светофор, имея в уме, что всегда могут оправдать такое свое поведение полнейшей невозможностью «остановиться без применения экстренного торможения». Даже если это происходит в автомобильном заторе, где машины скорей «быстро стоят», нежели «медленно едут».
Собственно, для искоренения подобных привычек на особо загруженных городских перекрестках стали рисовать «вафельную» разметку на асфальте и устанавливать комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД, следящие за тем, чтобы «проползающие на желтый» не мешали движению в поперечном направлении. Камера «умеет» за это штрафовать — по статье 12.12 КоАП.
Так, в соответствии ее частью первой за проезд на запрещающий сигнал светофора полагается штраф в размере 1000 рублей. Большинство водителей считают, что она применяется только за проезд «на красный», однако и желтый сигнал, будучи на самом деле запрещающим, тоже находится в сфере действия 12.12 КоАП.
Согласно ее пункту 3, за повторный (в течении года) проезд под запрещающий сигнал светофора полагается уже 5000 рублей штрафа. Или — лишение «прав» на срок до полугода. А это уже серьезно. Допустим, водитель однажды «ловит» 1000 рублей штрафа «за проезд на красный свет», — пусть хоть и от камеры автоматической фиксации.
А потом в течении года после этого он однажды как обычно проскакивает перекресток «на желтый» и неожиданно для себя попадает в оборот к сотруднику ГИБДД, притаившемуся за пересечением. Доказать служивому, будто ты «не мог остановиться без применения экстренного торможения» вряд ли получится — как раз по причине отсутствия четкого определения этого термина в ПДД.
К тому же патрульный наверняка сразу же по базе данных выяснит, что за «проскакуном» уже числится подобное нарушение. На этом основании может быть составлен протокол по части 3 статьи 12.12 КоАП — о повторном нарушении. А это — прямая дорога в суд по поводу лишения «прав».