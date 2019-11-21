Россияне выстроились в огромные очереди за медсправками на «права»

Отечественные СМИ наперебой рапортуют о больших очередях перед наркологическими диспансерами и медцентрами, выдающими «справки на права». Люди желают «урвать» их по «старым» ценам — сейчас, в зависимости от региона, она стоит 1000—2000 рублей.
Сообщения о вереницах людей в учреждения, где выдают документ, действующий, к слову, год после получения, поступили из многих областных центров, в том числе из Воронежа, Ярославля, Рязани, Магнитогорска, Йошкар-Олы, Чебоксар и других городов.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», с 22 ноября начинает работать новый закон о прохождении водительской медкомиссии. Автолюбителей, собирающихся поменять в/у вне зависимости от причины, обязуют сдавать анализы на выявление маркеров CDT. Говоря простым языком, исследуемого будут проверять на наличие веществ, остающихся в организме, если человек плотно сидит на алкоголе или наркотиках.
Из-за сложности анализа справки могут вырасти в цене, по некоторым данным, в 5—14 раз. Так что огромные очереди можно объяснить либо желанием автовладельцев сэкономить, либо их неуверенностью, что удастся пройти тесты без проблем.
Стоит напомнить, что это лишь часть реформы: МВД и Минздрав России подготовили и другие поправки к ФЗ «О безопасности дорожного движения». В них говориться о создании единой электронной базы, куда медики будут вносить информацию о водителях с приобретенными медицинскими противопоказаниями к управлению автомобилем независимо от того, нужно ли им менять удостоверение или нет.
Когда такие противопоказания выявлены, больному назначают внеочередную медкомиссию. И если ее не пройти, то вполне можно лишиться «прав».