Россияне выстроились в огромные очереди за медсправками на «права»

Отечественные СМИ наперебой рапортуют о больших очередях перед наркологическими диспансерами и медцентрами, выдающими «справки на права». Люди желают «урвать» их по «старым» ценам — сейчас, в зависимости от региона, она стоит 1000—2000 рублей.

Сообщения о вереницах людей в учреждения, где выдают документ, действующий, к слову, год после получения, поступили из многих областных центров, в том числе из Воронежа, Ярославля, Рязани, Магнитогорска, Йошкар-Олы, Чебоксар и других городов.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», с 22 ноября начинает работать новый закон о прохождении водительской медкомиссии. Автолюбителей, собирающихся поменять в/у вне зависимости от причины, обязуют сдавать анализы на выявление маркеров CDT. Говоря простым языком, исследуемого будут проверять на наличие веществ, остающихся в организме, если человек плотно сидит на алкоголе или наркотиках.