Правительство вводит в КоАП новый большой штраф для водителей

Стал известен размер наказания водителям, за езду по трассам-«платникам» без оплаты. Правительство решило, что подобное нарушение для владельцев легковых авто составит 2500 рублей, а для хозяев грузовиков и автобусов — 5500 рублей. Соответствующая статья появится в КоАП после принятия Госдумой правительственного законопроекта

. Его появление вызвано планами властей ввести на платных дорогах страны систему сбора денег без использования пунктов пропуска и шлагбаумов — так называемую «free-flow». Он подразумевает проезд автомобилей без остановок через рубеж видеоконтроля. На основе фиксации госномера машины, либо транспондера, установленного на ней, с лицевого счета, «привязанного» к ним, списывается плата за проезд.

Нарушителей-неплательщиков будут выявлять с помощью камер фото-видеофиксации. Штраф будет выписывать Ространснадзор. Взыскание будет отменено, если автовладелец в течении 60 дней погасит свою задолженность перед владельцем платной трассы.