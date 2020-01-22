Кто должен уступать при перестроении, если разметку занесло снегом

По большому счету, перестроение при идеальных дорожных условиях четко прописаны в пункте 8.4 ПДД — на основании принципа «помехи справа». А именно: перестраиваясь в соседний ряд, нужно уступить машинам, уже едущим в нем. Перестраиваясь вправо из крайнего левого в средний ряд, следует также уступить машинам, перестраивающимся в средний ряд из крайне правой полосы.

Соответственно, в случае ДТП его виновником будет назван тот водитель, который нарушил изложенные выше принципы перестроения. Все это просто и понятно ровно до того момента, когда на многополосной дороге ясно просматривается разметка.

Ведь как только начинается сильный снегопад, вся эта логика может пойти по ветру: на многополосном шоссе свободными от снега остается лишь 1—2 прокатанных машинами до асфальта «русла». Получается, что для применения правила «помехи справа» при перестроении исчезает основной ориентир.

Как поступать в такой ситуации? Для ответа на этот вопрос следует вновь заглянуть в ПДД. В пункте 9.1 на этот случай сказано, что «количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и (или) знаками…, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними».