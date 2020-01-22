Кто должен уступать при перестроении, если разметку занесло снегом

По большому счету, перестроение при идеальных дорожных условиях четко прописаны в пункте 8.4 ПДД — на основании принципа «помехи справа». А именно: перестраиваясь в соседний ряд, нужно уступить машинам, уже едущим в нем. Перестраиваясь вправо из крайнего левого в средний ряд, следует также уступить машинам, перестраивающимся в средний ряд из крайне правой полосы.
Соответственно, в случае ДТП его виновником будет назван тот водитель, который нарушил изложенные выше принципы перестроения. Все это просто и понятно ровно до того момента, когда на многополосной дороге ясно просматривается разметка.
Ведь как только начинается сильный снегопад, вся эта логика может пойти по ветру: на многополосном шоссе свободными от снега остается лишь 1—2 прокатанных машинами до асфальта «русла». Получается, что для применения правила «помехи справа» при перестроении исчезает основной ориентир.
Как поступать в такой ситуации? Для ответа на этот вопрос следует вновь заглянуть в ПДД. В пункте 9.1 на этот случай сказано, что «количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и (или) знаками…, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними».
То есть, все отдается на откуп глазомера и внимательности конкретных водителей. А с этим, как говорится, — «возможны варианты». Ширина стандартной полосы в России колеблется в пределах 3,5—3,7 метров. Кое-где полосы сужают, но это не часто.
При этом один водитель вполне может ехать по снегу так, словно его полоса движения равно метрам 5—6-и. А другой решит, что раз полос не видно под снегом, значит многополосное шоссе автоматически превратилось в однополосное и по этой причине он теперь имеет право «болтаться» на своей машине от правого отбойника до левого.
Между тем, п.9.1 ПДД все равно действует, какими бы ни были проблемы с глазомером у того или иного водителя и какой толщины снежный покров бы не лежал на асфальте. И «помеха справа» при перестроении — тоже в силе. В соответствии с ними и следует поступать даже в таких условиях.
Другое дело, что в случае ДТП с неадекватно маневрирующей в отсутствии разметки машиной соседа по потоку, доказывать свою правоту будет сложно, ведь оппонент всегда может сказать, что он ехал «в своей полосе». Рецептом от подобного «косоглазия» гражданина, фактически, один — наличие постоянно работающего регистратора в салоне вашего авто. По видеоролику, который вы продемонстрируете полицейским, будет все видно: кто куда перестраивался, кто ехал прямо и у кого какие проблемы с глазомером.