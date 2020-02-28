Могут ли поставить машину на штрафстоянку, если есть запрет на регистрационные действия

Случится это может только в том случае, если к сделке купли/продаже вы подошли спустя рукава и не проверили историю движимого имущества, прежде чем подписывать договор. Да еще подписали его не у нотариуса (который, кстати сказать, узнал бы о запрете в пять минут), а оформили бумагу в произвольной форме. В таком случае, действительно, прибыв в течении 10 дней, выделенных на то, чтобы зарегистрировать приобретение должным образом, вы попросту не сможете этого сделать, а следовательно, согласно ст. 12.1. КоАП РФ, и начать им пользоваться.

В этом случае вам придется потратить время и выяснить у предыдущего владельца, какой именно орган наложил запрет. Это может быть суд, следственные или таможенные органы, служба социальной защиты и другие ведомства, имеющие такие полномочия, и потребовать от него оплатить долг. Если бывший владелец готов решить вопрос мирно, то после погашения им долга и получения всех необходимых справок, вы легко переоформите машину на себя.

Если же по каким-то причинам он это делать отказывается, то через суд вы вправе вернуть ему автомобиль и потребовать возврата денежных средств. Впрочем, судебное разбирательство займет и время, и те самые деньги, и нервы изрядно потреплет. Поэтому небольшую задолженность проще оплатить самостоятельно. Главное, не забыть получить от органа, наложившего запрет, документ о том, что она погашена. После чего и ехать в ГИБДД ставить автомобиль на учет.