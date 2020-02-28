Могут ли поставить машину на штрафстоянку, если есть запрет на регистрационные действия

Однако для начала нужно понять: кто, каким образом, а главное — на кого наложил этот запрет. Впрочем, попробуем разобраться и без дополнительных вводных. И начнем с того, что запрет на регистрационные действия с авто и арест машины — разные вещи. Запрет не позволяет только одно: не производить регистрацию т/с в ГИБДД, снимать с учета, вносить изменения в ПТС. Но пользоваться машиной не запрещает. Так что эвакуировать автомобиль смогут лишь при нарушении правила парковки или после аварии, когда он не сможет передвигаться самостоятельно.
Обычно подобные запреты накладываются за неуплату штрафов, алиментов, таможенных пошлин и других обязательных платежей. При этом все попытки продать его и перерегистрировать на другого владельца до погашения задолженности будут расценены, как мошенничество. Но куда неприятнее история, если вы каким-то образом приобрели автомобиль с запретом.
Случится это может только в том случае, если к сделке купли/продаже вы подошли спустя рукава и не проверили историю движимого имущества, прежде чем подписывать договор. Да еще подписали его не у нотариуса (который, кстати сказать, узнал бы о запрете в пять минут), а оформили бумагу в произвольной форме. В таком случае, действительно, прибыв в течении 10 дней, выделенных на то, чтобы зарегистрировать приобретение должным образом, вы попросту не сможете этого сделать, а следовательно, согласно ст. 12.1. КоАП РФ, и начать им пользоваться.
В этом случае вам придется потратить время и выяснить у предыдущего владельца, какой именно орган наложил запрет. Это может быть суд, следственные или таможенные органы, служба социальной защиты и другие ведомства, имеющие такие полномочия, и потребовать от него оплатить долг. Если бывший владелец готов решить вопрос мирно, то после погашения им долга и получения всех необходимых справок, вы легко переоформите машину на себя.
Если же по каким-то причинам он это делать отказывается, то через суд вы вправе вернуть ему автомобиль и потребовать возврата денежных средств. Впрочем, судебное разбирательство займет и время, и те самые деньги, и нервы изрядно потреплет. Поэтому небольшую задолженность проще оплатить самостоятельно. Главное, не забыть получить от органа, наложившего запрет, документ о том, что она погашена. После чего и ехать в ГИБДД ставить автомобиль на учет.