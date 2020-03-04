Регионы получили право штрафовать водителей за неоплату парковки как в Москве

Столичный опыт наказания автовладельцев за неоплату парковки на улично-дорожной сети отныне может быть применен в любом населенном пункте любого субъекта РФ. Это следует из подписанного Владимиром Путиным закона от 01.03.2020 №44-ФЗ «О внесении изменений в статьи 26.10 и 28.1 КоАП». Поправки в Кодекс разрешают МВД передавать личные данные водителей муниципальным службам, занимающимся оформлением штрафов за неоплату парковки. Без этого документа последние не имели права наказывать автовладельцев за подобное нарушение.

Исключением до сих пор была Москва, которой в «пилотном» режиме было разрешено подписать с ГИБДД специальное соглашение об обмене персональными данными владельцев транспортных средств. Это позволило столице организовать систему машин «парконов» и пеших «Помощников Москвы» с планшетными гаджетами. Они перемещаются по зонам платной парковки города и фотографируют номера неплательщиков для оформление штрафов.

Отныне подобные системы, скорее всего, появятся и в других городах страны, где власти устраивают своим гражданам платную парковку на улицах. По мнению ряда экспертов, это подтолкнет муниципалитеты к массовому внедрению платной парковки по всей России с целью пополнения местных бюджетов.