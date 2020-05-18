Как при обычном объезде препятствия можно попасть на лишение «прав»

Основной камень преткновения при объезде препятствия на дорогое — необходимость выехать на «встречку» и, зачастую, в запрещенном для этого месте. Как известно, за выезд на полосу встречного движения в нарушение ПДД по ст. 12.15 КоАП полагается либо 5000 рублей штрафа, либо лишение «прав» на 4—6 месяцев. Так что главное в нашей ситуации разобраться: в каких случаев подобный маневр для объезда препятствия все-таки будет считаться нарушением Правил.
ВТОРОЙ — ЛИШНИЙ
Чаще всего, когда мы упоминаем о препятствии на дороге, в воображении всплывает вид аварии с разбитыми машинами, перегородившими одну или несколько полос. Если на трассе до инцидента было интенсивное движение, то после него моментально образуется пробка, поскольку всему потоку приходится по очереди объезжать ДТП.
У некоторых водителей из-за долгого предварительного «толкания» в заторе лопается терпение и они начинают объезжать аварийщиков по «встречке» не цепочкой, а проскакивают параллельно друг другу — одновременно по двое. Оно и понятно. В таких условиях в голове срабатывает подсознательная установка: при ЧП можно от привычных правил отступить. На самом же деле, нетерпеливые «объездуны» вторым рядом здорово рискуют.
Особенно если поблизости окажется сотрудник ДПС, которому для отчета позарез нужны лишенческие протоколы на автомобилистов. Дело в том, что в п. 11.2 ПДД водителю прямым текстом запрещается обгонять машину, выполняющую объезд препятствия.
Оказавшись на «встречке», нарушитель этого требования Правил немедленно становится «клиентом» ч. 4 ст. 12.15 КоАП «Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения», со всеми вытекающими последствиями.
«АВАРИЙКА» — НЕ ПОВОД
Другой подвох с объездом препятствия по встречной полосе кроется в ситуации, когда этого самого препятствия, с точки зрения закона, не существует. Кто не видел, как лихо некоторые водители объезжают таким образом остановившийся на остановке и включивший «аварийку» рейсовый автобус?
Иной раз в аналогичной роли выступает мусоровоз, раскорячившийся поперек улицы ради опустошения помойных контейнеров. Глубоко заблуждаются те, кто считают, будто включенная такой машиной «аварийка» формально переводит ее в разряд сломанных.
Выезжать в нарушение ПДД на встречную для объезда подобного транспорта нельзя. Поскольку по-настоящему сломанная машина должна быть еще обозначена знаком аварийной остановки. Если его нет, выкатываться для объезда на встречную полосу — выпрашивать у Господина Случая протокол на лишение «прав» по 12.15 КоАП.
«РАЗБОМБЛЕННЫЙ» АСФАЛЬТ ДО ЛИШЕНИЯ ДОВЕДЕТ
Препятствием также вполне может считаться повреждение дорожного покрытия. Словно переживший бомбежку кусок асфальта перед вашей машиной — вполне обоснованный повод выехать для его объезда на полосу встречного движения.
А если покрытие на вашей половине дороги в таком состоянии, что одна рытвина сменяет другую, и так тянется до самого горизонта? Убедить себя в том, что мы едем по «встречке» просто потому, что постоянно объезжаем непреодолимые ухабы на своей правой половине трассы, разумеется, можно. Но, скорее всего, первый же встречный сотрудник ГИБДД отнесется к этой версии, мягко говоря, скептически и наверняка оформит вам протокол по факту езды по встречной полосе.