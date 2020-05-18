Как при обычном объезде препятствия можно попасть на лишение «прав»

Основной камень преткновения при объезде препятствия на дорогое — необходимость выехать на «встречку» и, зачастую, в запрещенном для этого месте. Как известно, за выезд на полосу встречного движения в нарушение ПДД по ст. 12.15 КоАП полагается либо 5000 рублей штрафа, либо лишение «прав» на 4—6 месяцев. Так что главное в нашей ситуации разобраться: в каких случаев подобный маневр для объезда препятствия все-таки будет считаться нарушением Правил.

ВТОРОЙ — ЛИШНИЙ

Чаще всего, когда мы упоминаем о препятствии на дороге, в воображении всплывает вид аварии с разбитыми машинами, перегородившими одну или несколько полос. Если на трассе до инцидента было интенсивное движение, то после него моментально образуется пробка, поскольку всему потоку приходится по очереди объезжать ДТП.

У некоторых водителей из-за долгого предварительного «толкания» в заторе лопается терпение и они начинают объезжать аварийщиков по «встречке» не цепочкой, а проскакивают параллельно друг другу — одновременно по двое. Оно и понятно. В таких условиях в голове срабатывает подсознательная установка: при ЧП можно от привычных правил отступить. На самом же деле, нетерпеливые «объездуны» вторым рядом здорово рискуют.