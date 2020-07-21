Может ли сотрудник ГИБДД эвакуировать автомобиль за выдуманный люфт руля

Проверить люфт руля — довольно популярный «развод» водителя со стороны придорожных «оборотней в погонах». Сотруднику достаточно покрутить баранку остановленного авто, нахмурить овал лица и громко объявить, что она, якобы, люфтит. Далее начинается разговор про штраф и вызов полицейского эвакуатора для «неисправной» машины. Но потом служивые «с трудом» соглашаются на уговоры ошалевшего от перспективы эвакуации водителя и отпускают его на все четыре стороны — за неофициальную материальную помощь, разумеется.

Интернет полнится советами «бывалых» о том, как отшить гаишника, если он «докопался» до люфта руля вашей машины. Они, как правило, сводятся к тому, что сотрудник ГИБДД, якобы, не имеет права этого делать. Но это не так!

Для начала — про люфт руля. Согласно Техническому регламенту, у исправной машины он не должен превышать 10º. Пункт 2.3.1 ПДД запрещает движение ТС с неисправным рулевым управлением. Статья 12.5 КоАП РФ грозит за это штрафом 500 рублей, а инспектор ДПС, обнаруживший неисправное авто, обязан прекратить его эксплуатацию, отправив на штрафстоянку. Вышеозначенные «знатоки» из интернета утверждают, что гаишник не имеет полномочий и квалификации, чтобы определить величину люфта рулевого управления прямо на дороге. Следовательно, эвакуация и штраф по 12.5 КоАП незаконны.