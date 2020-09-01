В Подмосковье появятся сотни фальшивых «патрульных машин» ГИБДД

— На территории Подмосковья проведены эксперименты по установке муляжей машин ГИБДД со спецсигналами на аварийно-опасных участках, а также по обустройству неосвещенных пешеходных переходов светодиодными маячками. В связи с успехом экспериментов, принято решение о дальнейшей реализации данных мероприятий. До конца 2020 года планируется установить 750 муляжей машин ГИБДД со спецсигналами на аварийно-опасных дорогах региона, — сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Напомним, что муляжи машин ДПС на дорогах московского региона устанавливались и раньше, это уже многолетняя практика.

Другое дело, что до сих пор некоторые «фальшивки» не оснащались работающими проблесковыми маячками, придающими больше достоверности такой инсталляции. В любом случае, эффект от подобных профилактических мероприятий носит достаточно ограниченный эффект.

Места установки муляжей машин ГИБДД местные водители запомнят быстро и перестанут обращать на них внимание. «Квазипатрульные», как это всегда и везде происходит, отчасти пугают лишь тех, кто едет мимо них впервые.