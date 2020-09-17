Лишат ли «прав» водителя, если он толкает свой автомобиль по «встречке»

Разобраться в проблеме заставил ролик, обнаруженный порталом «АвтоВзгляд» на просторах интернета. Действие происходит в явно «мертвом» заторе на трассе. Несколько мужчин, замучившихся стоять в «пробке», вручную, почти на месте, разворачивают «жигули-классику» поперек полосы движения так, чтобы ее «морда» смотрела четко в разрыв металлического отбойника на осевой линии дороги, устроенного для организации пешеходного перехода.
В машине при этом никого нет. Далее граждане, опять таки вручную, проталкивают детище советского автопрома в этот прем прямо по «зебре» на сторону встречного движения и далее на обочину — благо в этот момент автомобили по «встречке» идут редко. Затем группа «толкачей» возвращается и приступает к аналогичной операции над следующей легковушкой.
В принципе, за разворот на пешеходном переходе, как и через сплошную осевую линию разметки, по ч. 2 ст. 12.16 КоАП за «поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» полагается штраф в размере 1000—1500 рублей. С одной стороны — да, машина фактически развернулась. Но при этом у нее за рулем водитель-то фактически отсутствовал!
С одной стороны, можно сказать, что раз человек заставляет двигаться (толкает) автомобиль в каком-то направлении, значит он им управляет. Не даром в ПДД сказано, что «водитель» — лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. Следовательно, к участникам остроумной эвакуации «жигулятины» из затора можно применить вышеназванную статью КоАП. Причем не только к самому водителю, но и еще троим гражданам, принимавшим участие в перемещении машины!
Но с другой стороны, те же ПДД утверждают, что «пешеход» — лицо, находящееся вне транспортного средства! И как, спрашивается, можно оштрафовать пешехода за управление автомобилем? Мало ли что ему вздумается потолкать по проезжей части: велосипед, детскую коляску или садовую тачку в виде бортового КамАЗа?
Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» адвокат Алексей Середин из адвокатского бюро «Середин и партнеры», в практике российских судов по административным делам решений с подобной фабулой — наказание за толкание водителем машины в запрещенном направлении — не обнаруживается.
Этот факт может служить косвенным подтверждением того, что даже когда сотрудники ГИБДД замечают автомобилиста за подобным занятием, например толканием машины по «встречке», они просто не знают, что с ним делать и предпочитают не составлять протокол со столь шатким юридически основанием.