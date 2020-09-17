Лишат ли «прав» водителя, если он толкает свой автомобиль по «встречке»

Разобраться в проблеме заставил ролик, обнаруженный порталом «АвтоВзгляд» на просторах интернета. Действие происходит в явно «мертвом» заторе на трассе. Несколько мужчин, замучившихся стоять в «пробке», вручную, почти на месте, разворачивают «жигули-классику» поперек полосы движения так, чтобы ее «морда» смотрела четко в разрыв металлического отбойника на осевой линии дороги, устроенного для организации пешеходного перехода.

В машине при этом никого нет. Далее граждане, опять таки вручную, проталкивают детище советского автопрома в этот прем прямо по «зебре» на сторону встречного движения и далее на обочину — благо в этот момент автомобили по «встречке» идут редко. Затем группа «толкачей» возвращается и приступает к аналогичной операции над следующей легковушкой.

В принципе, за разворот на пешеходном переходе, как и через сплошную осевую линию разметки, по ч. 2 ст. 12.16 КоАП за «поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» полагается штраф в размере 1000—1500 рублей. С одной стороны — да, машина фактически развернулась. Но при этом у нее за рулем водитель-то фактически отсутствовал!