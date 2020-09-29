Осенью автовладельцев ждут новые штрафы

И сначала о хорошем. Департамент транспорта Москвы, довольно редко выступающий с инициативами, облегчающими жизнь водителей, совсем недавно в двадцати столичных тоннелях заменил привычную сплошную разметку между полосами на прерывистую — там, где показатели аварийности минимальны.
Новация позволит безбоязненно перестраиваться в случае необходимости. Нововведение коснулось Октябрьского, Добрынинского, Таганского, Маяковского, Новоарбатского, Дорогомиловского, Нахимовского тоннелей. А также сооружений под улицей Бориса Галушкина на проспекте Мира, под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе, на Нижней Масловке, в районе Соколиной Горы на Северо-Восточной хорде, под Курским направлением МЖД на Варшавском шоссе, на Беговой на ТТК, на Люблинской улице под Волгоградским проспектом и Ходынского тоннеля на Ленинградском проспекте.
Но буквально на днях столичные водители получили от Дептранса гораздо менее приятный «подарочек». Ведомство объявило, что в Москве камеры начали фиксировать движение через парковочные места. То есть теперь при свободной от припаркованных машин правой полосе проехать нельзя, если на она имеет парковочную разметку.
Кому мешал старый порядок — совершенно непонятно, но факт остается фактом. Пока комплекс следит за нарушениями на одном проблемном участке. Штрафы в 500 рублей будут выписывать по статье 12.6 КоАП — «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».
Что касается камер, то скорее всего, в самом ближайшем будущем их в столице станет еще больше — к уже действующим 2600 комплексам добавится еще 865 штук. Причем, согласно тендерной документации, новые камеры должны обладать новой опцией — уметь штрафовать водителей за разговор по телефону за рулем. С марта же будущего года эти устройства начнут в автоматическом режиме наказывать и за езду без полиса ОСАГО.
А уже 1-го октября этого года закончится льготный период, когда автовладельцы по всей стране могли страховать свою автогражданскую ответственность, не проходя техосмотр. Напомним, что возможность оформить ОСАГО без диагностической карты была предоставлена автомобилиста в связи с пандемией коронавируса. Теперь все, кто воспользовался этой льготой, должны будут пройти ТО до 31 октября.
Заметим также, что в последнее время Министерство транспорта активизировалось и готовит для автовладельцев свои «подарки». Так, ведомство предлагает внести в ПДД поправки, меняющие, в частности, требования к тонировке автостекол. Чиновники предлагают разрешить эксплуатацию машин с более интенсивным затемнением лобовых стекол: если существующий стандарт устанавливает их светопропускную способность на уровне не менее 75%, то новый снижает этот показатель до 70%.
Параллельно ведомство обнародовало свою концепцию транспортной политики на ближайшие годы. В ней для автовладельцев уготована перспектива превращения вообще всех дорог страны в платные.
Короче говоря, среди самых свежих «новостей» для автомобилистов превалируют не самые радостные. Как и всегда в последнее время, впрочем.