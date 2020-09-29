Осенью автовладельцев ждут новые штрафы

И сначала о хорошем. Департамент транспорта Москвы, довольно редко выступающий с инициативами, облегчающими жизнь водителей, совсем недавно в двадцати столичных тоннелях заменил привычную сплошную разметку между полосами на прерывистую — там, где показатели аварийности минимальны.

Новация позволит безбоязненно перестраиваться в случае необходимости. Нововведение коснулось Октябрьского, Добрынинского, Таганского, Маяковского, Новоарбатского, Дорогомиловского, Нахимовского тоннелей. А также сооружений под улицей Бориса Галушкина на проспекте Мира, под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе, на Нижней Масловке, в районе Соколиной Горы на Северо-Восточной хорде, под Курским направлением МЖД на Варшавском шоссе, на Беговой на ТТК, на Люблинской улице под Волгоградским проспектом и Ходынского тоннеля на Ленинградском проспекте.

Но буквально на днях столичные водители получили от Дептранса гораздо менее приятный «подарочек». Ведомство объявило, что в Москве камеры начали фиксировать движение через парковочные места. То есть теперь при свободной от припаркованных машин правой полосе проехать нельзя, если на она имеет парковочную разметку.