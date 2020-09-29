Осенью автовладельцев ждут новые штрафы

фото abtosoftware.com
Власти не устают постоянно что-то «подпиливать» и изменять в автомобильной жизни страны как на глобальном уровне, так и на местах. И не все новации придутся по вкусу водительской братии. Почему, разобрался портал «АвтоВзгляд».

И сначала о хорошем. Департамент транспорта Москвы, довольно редко выступающий с инициативами, облегчающими жизнь водителей, совсем недавно в двадцати столичных тоннелях заменил привычную сплошную разметку между полосами на прерывистую — там, где показатели аварийности минимальны.

Новация позволит безбоязненно перестраиваться в случае необходимости. Нововведение коснулось Октябрьского, Добрынинского, Таганского, Маяковского, Новоарбатского, Дорогомиловского, Нахимовского тоннелей. А также сооружений под улицей Бориса Галушкина на проспекте Мира, под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе, на Нижней Масловке, в районе Соколиной Горы на Северо-Восточной хорде, под Курским направлением МЖД на Варшавском шоссе, на Беговой на ТТК, на Люблинской улице под Волгоградским проспектом и Ходынского тоннеля на Ленинградском проспекте.

Но буквально на днях столичные водители получили от Дептранса гораздо менее приятный «подарочек». Ведомство объявило, что в Москве камеры начали фиксировать движение через парковочные места. То есть теперь при свободной от припаркованных машин правой полосе проехать нельзя, если на она имеет парковочную разметку.

фото АвтоВзгляд

Кому мешал старый порядок — совершенно непонятно, но факт остается фактом. Пока комплекс следит за нарушениями на одном проблемном участке. Штрафы в 500 рублей будут выписывать по статье 12.6 КоАП — «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».

Что касается камер, то скорее всего, в самом ближайшем будущем их в столице станет еще больше — к уже действующим 2600 комплексам добавится еще 865 штук. Причем, согласно тендерной документации, новые камеры должны обладать новой опцией — уметь штрафовать водителей за разговор по телефону за рулем. С марта же будущего года эти устройства начнут в автоматическом режиме наказывать и за езду без полиса ОСАГО.

А уже 1-го октября этого года закончится льготный период, когда автовладельцы по всей стране могли страховать свою автогражданскую ответственность, не проходя техосмотр. Напомним, что возможность оформить ОСАГО без диагностической карты была предоставлена автомобилиста в связи с пандемией коронавируса. Теперь все, кто воспользовался этой льготой, должны будут пройти ТО до 31 октября.

фото: соцсети

Заметим также, что в последнее время Министерство транспорта активизировалось и готовит для автовладельцев свои «подарки». Так, ведомство предлагает внести в ПДД поправки, меняющие, в частности, требования к тонировке автостекол. Чиновники предлагают разрешить эксплуатацию машин с более интенсивным затемнением лобовых стекол: если существующий стандарт устанавливает их светопропускную способность на уровне не менее 75%, то новый снижает этот показатель до 70%.

Параллельно ведомство обнародовало свою концепцию транспортной политики на ближайшие годы. В ней для автовладельцев уготована перспектива превращения вообще всех дорог страны в платные.

Короче говоря, среди самых свежих «новостей» для автомобилистов превалируют не самые радостные. Как и всегда в последнее время, впрочем.

штрафы, видеофиксация, ПДД, КоАП, ОСАГО
29 сентября 2020
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