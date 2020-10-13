Как отучить водителей останавливаться на скоростных трассах

Благодаря коронавирусу, статистика ГИБДД в этом году демонстрирует впечатляющие результаты. Помимо общего снижения основных показателей аварийности на всех дорогах страны за 9 месяцев 2020-го, число ДТП на автомагистралях сократилось на 20%. Однако несмотря на то, что число погибших в результате ЧП из-за нарушения Правил остановки и стоянки сократилось наполовину, раненных в таких дорожно-транспортных происшествиях стало почти в два раза больше!
Причина печальных показателей — так называемые вторичные ДТП — когда при уже столкновении происходит наезд другого авто в стоящее на дороге транспортное средство. В таких авариях у нас в стране за полгода погибли 15 человек и 162 были ранены. Если говорить только о скоростных трассах, то здесь показатели такие: в 35 аналогичных ДТП погибли 2 человека и 23 получили ранения.
– По причине нарушения правил остановки и стоянки выявлено 1 из 100 происшествий — это всего 1% от общего числа нарушений, однако, вторичные ДТП действительно не редкость. За шесть месяцев текущего года произошло 384 таких аварии, — говорит заместитель начальника ГУ ОБДД МВД России, генерал-майор полиции Александр Быков.
По его мнению, для сокращения числа подобных аварий необходимо продолжить практику работы аварийных комиссаров на скоростных трассах, а также повысить требования к качеству инженерно-технического обустройства улично-дорожной сети. Прежде всего речь идет о ее освещении, ведь значительное число ДТП происходит именно в условиях недостаточной видимости, либо в плохих метеоусловиях. Еще один негативно влияющий на аварийность фактор — недостаточное оснащение трасс предупреждающими знаками и щитами при ремонтах дорожного полотна.
По данным ЦОДД, последствия вторичных ДТП гораздо тяжелее и обычно сопровождаются гибелью водителей и пассажиров. Только на МКАД за 2019 год погибло 59 человек (13% от всех погибших в ДТП в Москве), травмировано 954 человека (9% от всех раненых в ДТП). При этом 37% погибших и 18% раненых на МКАД приходятся на вторичные ДТП, вызванные дословным выполнением пункта 2.5 ПДД.
– Не вполне всем понятная формулировка правил оформления ДТП способствует усугублению заблуждения о том, что не покидать место аварии нельзя ни при каких обстоятельствах, — считает заместитель руководителя ЦОДД Москвы Александр Евсин. — Убивают людей в первую очередь непонимание опасности, недостаточный контроль существенных предпосылок для ДТП, правовая неграмотность, а также отсутствие четко заявленной позиции ГИБДД…
Также г-н Евсин привел в пример ДТП, происходящие на железнодорожном переезде, отметив, что никому в голову не приходит оформлять аварию, перегораживая пути. А вот на МКАД или любой другой скоростной дороге инстинкт самосохранения у людей почему-то не срабатывает. Поэтому необходимо не только переписать соответствующий пункт правил, но и провести работу со страховщиками, чтобы возможно было оформлять ДТП не на дороге.
– Аварии из-за наезда на стоящие автомобили или на тех водителей и пассажиров, которые вышли на проезжую часть из сломавшегося или попавшего в ДТП авто — одна из основных причин смертности на дорогах, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. — Мы считаем, что наступило время, когда пора внести в ПДД ясность, четко указав, что остановка на дорогах с повышенным скоростным режимом категорически запрещается по любым причинам, а если она вызвана поломкой, то водитель и пассажиры обязаны незамедлительно покинуть автомобиль и покинуть проезжую часть, после чего вызвать на помощь полицию и другие спецслужбы. Такие принципы поведения помогут сохранить большое количество жизней наших соотечественников и предотвратить произвольную трактовку пресловутого п.2.5 при оформлении ДТП…
По итогам круглого стола эксперты сформируют предложения для ГИБДД по корректировке существующих требований Правил об остановке на скоростных магистралях. Госавтоинспекция, со своей стороны, уже сообщила, что готова рассмотреть эти предложения и ждет четких формулировок и обоснования их необходимости, подтвержденные, в том числе, математической моделью.