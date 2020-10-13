Как отучить водителей останавливаться на скоростных трассах

Благодаря коронавирусу, статистика ГИБДД в этом году демонстрирует впечатляющие результаты. Помимо общего снижения основных показателей аварийности на всех дорогах страны за 9 месяцев 2020-го, число ДТП на автомагистралях сократилось на 20%. Однако несмотря на то, что число погибших в результате ЧП из-за нарушения Правил остановки и стоянки сократилось наполовину, раненных в таких дорожно-транспортных происшествиях стало почти в два раза больше!

Причина печальных показателей — так называемые вторичные ДТП — когда при уже столкновении происходит наезд другого авто в стоящее на дороге транспортное средство. В таких авариях у нас в стране за полгода погибли 15 человек и 162 были ранены. Если говорить только о скоростных трассах, то здесь показатели такие: в 35 аналогичных ДТП погибли 2 человека и 23 получили ранения.

– По причине нарушения правил остановки и стоянки выявлено 1 из 100 происшествий — это всего 1% от общего числа нарушений, однако, вторичные ДТП действительно не редкость. За шесть месяцев текущего года произошло 384 таких аварии, — говорит заместитель начальника ГУ ОБДД МВД России, генерал-майор полиции Александр Быков.