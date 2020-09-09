Почему вызов аварийного комиссара может обернуться огромными проблемами

Дорожно-транспортное происшествие — это всегда стресс. На внештатную и зачастую очень опасную ситуацию, которую переживают водители, накладывается еще и необходимость правильно оформить все документы.
И поскольку автомобилисты страшно боятся допустить какие-либо ошибки, которые в последствии лишах их законных выплат по ОСАГО, они готовы часами ждать сотрудников ГИБДД, создавая помехи для других участников движения. Вот тут-то и приходят на помощь аварийные комиссары, готовые взять всю бумажную волокиту на себя.
Сегодня услуги аваркомов предлагают все уважающие себя страховщики. В их числе — «Ингосстрах», «Альфа-страхование», «Росгосстрах» и другие. Как правило, за работу таких экспертов просят немного. К примеру, тот же «Ингосстрах» берет за выезд специалиста в столице 1000 рублей.
Трудно спорить с тем, что аварийный комиссар — это удобно. Особенно для тех, кто отличает радиаторную решетку от бампера. Эксперт, в отличие от взволнованных водителей, сохраняет спокойствие, он наверняка знает, что и в какой последовательности нужно делать. К тому же, аварком проводит, как мы уже сказали, первичный осмотр повреждений прямо на месте — автомобилисту не нужно потом вызывать специалиста для оценки ущерба.
Однако если участники аварии могут и сами, не накосячив, заполнить Европротокол, а времени на дополнительные манипуляции — проведение оценки повреждений и доставку документов страховщику — предостаточно, то аварком будет, скорее, бесполезной тратой денег.
Да, некоторые полагают, что его присутствие гарантирует пострадавшей стороне адекватную выплату. Мол, раз на место приехал сам представитель страховой компании, то наверняка можно будет рассчитывать и на увеличенную до 400 000 рублей компенсацию. Но это заблужение — эксперт, напротив, может сделать все для того, чтобы лишить водителя этой возможности. Как? Разберемся на живом примере.
Как рассказала порталу «АвтоВзгляд» преданная читательница, угодившая по вине другого водителя в ДТП, ей предложили услуги аваркома при первом же обращении, когда она уведомила компанию о наступлении страхового случая по ОСАГО. Поскольку наша героиня не сильна ни в технических, ни в юридических тонкостях, от эксперта она не отказалась. Тогда оператор пообещал, что специалист прибудет на место ДТП в течение часа.
Аварком подъехал уже через 40 минут: еще бы за 1000 «деверянных» он не уложился в срок. Побеседовал с водителями, проверил по базе РСА полис ОСАГО виновника, после чего приступил к осмотру и фиксации повреждений машин. В результате эксперт составил Европротокол, в котором участники ДТП поставили свои подписи, и даже предложил бесплатно отвезти его в офис, чтобы клиентка не тратила на это свое время.
Но курьерская услуга не понадобилась, поскольку водители решили дождаться сотрудников ГИБДД. И это, как ни странно, оказалось очень правильной идеей.
Дело в том, что автовладельцы могут рассчитывать на крупную (более 100 000 рублей) выплату в двух случаях: если авария оформлена сотрудниками ГИБДД или когда водители, не имея разногласий, заполняют Европротокол не только на бумаге, но и в мобильном приложении. К слову, для получения увеличенной компенсации им необязательно привязывать данные с системы «Глонасс» — достаточно фотографий.
Но аварийные комиссары не могут регистрировать ДТП в электронном виде за клиентов, поскольку от водителей требуется авторизация на портале «Госуслуг». Максимум — они рекомендуют установить приложение, а затем помогают сделать правильные снимки. Любопытно, что эксперт, прибывший на место по вызову нашей героини, ни слова о фиксации посредством смартфона не сказал.
Не исключено, конечно, что она в стрессовом состоянии попросту этого не запомнила. Однако наиболее вероятно, что аварком умолчал о приложении сознательно, чтобы в случае чего клиентка не требовала от страховой компании больше 100 000 рублей. А повреждения ее машины, кстати, как раз «тянули» на куда большую сумму.
По совету юридически подкованных знакомых, несмотря на имеющийся Европротокол, героиня этой истории дождалась сотрудников ГИБДД, тем самым оставив за собой право получить при необходимости увеличенную выплату. А если у водителя не окажется близких, разбирающихся в правовых тонкостях?
По рекомендации комиссара — эдакого рыцаря, примчавшегося на помощь по первому требованию — участники аварии, получившие свои экземпляры Европротокола, разъедутся. А потом, когда в сервисе найдут серьезные скрытые повреждения, сильно об этом пожалеют, но пожаловаться не смогут. Да, эксперт о приложении умолчал, но он ведь никого, по сути, не обманывал.
Мораль сей басни такова: реальная польза аварийного комиссара заключается лишь в том, что он сразу же проводит оценку ущерба. Повреждения незначительны и явно ограничены парой царапин на бампере? Составляйте Европротокол — с экспертом или без него — и разъезжайтесь. А подозреваете, что ремонт обойдется больше чем в 100 000 рублей — вызывайте сотрудников ГИБДД. И проверьте на месте полис ОСАГО второго участника — но об этом, полагаем, вы и так знаете.