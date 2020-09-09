Почему вызов аварийного комиссара может обернуться огромными проблемами

Дорожно-транспортное происшествие — это всегда стресс. На внештатную и зачастую очень опасную ситуацию, которую переживают водители, накладывается еще и необходимость правильно оформить все документы.

И поскольку автомобилисты страшно боятся допустить какие-либо ошибки, которые в последствии лишах их законных выплат по ОСАГО, они готовы часами ждать сотрудников ГИБДД, создавая помехи для других участников движения. Вот тут-то и приходят на помощь аварийные комиссары, готовые взять всю бумажную волокиту на себя.

Сегодня услуги аваркомов предлагают все уважающие себя страховщики. В их числе — «Ингосстрах», «Альфа-страхование», «Росгосстрах» и другие. Как правило, за работу таких экспертов просят немного. К примеру, тот же «Ингосстрах» берет за выезд специалиста в столице 1000 рублей.