Узаконить любой тюнинг своего авто можно будет с помощью фотографий

После того, как по подсказкам НАМИ нам отомстили Техрегламентом таможенного союза, любая попытка улучшить собственный автомобиль обрекала владельца на регистрационные муки и финансовые потери.

Официальные действия требовали от человека исполнить пять процедур: обратиться в испытательную лабораторию им. Балаганова для проведения экспертизы и получения разрешения на переоборудование; затем поехать в ГАИ и получить аналогичное разрешение на основании первого разрешения; потом отправится в официальный сервис и руками сертифицированных мастеров вторгнуться в конструкцию, а по окончании работ вернуться в лабораторию им. Балаганова для проверки безопасности свершившегося вторжения в конструкцию; после чего вновь посетить ГАИ и получить в СТС отметку о легальном внесении изменений.

Согласно свежим поправкам, запрещалось самостоятельно кататься между инстанциями и требовался эвакуатор, а список запретов должен был включать, в числе прочего, такие опасные изменения, как замена магнитолы.