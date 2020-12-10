Узаконить любой тюнинг своего авто можно будет с помощью фотографий

После того, как по подсказкам НАМИ нам отомстили Техрегламентом таможенного союза, любая попытка улучшить собственный автомобиль обрекала владельца на регистрационные муки и финансовые потери.
Официальные действия требовали от человека исполнить пять процедур: обратиться в испытательную лабораторию им. Балаганова для проведения экспертизы и получения разрешения на переоборудование; затем поехать в ГАИ и получить аналогичное разрешение на основании первого разрешения; потом отправится в официальный сервис и руками сертифицированных мастеров вторгнуться в конструкцию, а по окончании работ вернуться в лабораторию им. Балаганова для проверки безопасности свершившегося вторжения в конструкцию; после чего вновь посетить ГАИ и получить в СТС отметку о легальном внесении изменений.
Согласно свежим поправкам, запрещалось самостоятельно кататься между инстанциями и требовался эвакуатор, а список запретов должен был включать, в числе прочего, такие опасные изменения, как замена магнитолы.
Деление страны на детей лейтенанта Шмидта и создание повсеместных лабораторий споткнулось в 2018 году на Дальнем Востоке о полпреда Президента РФ г-на Трутнева, разрешившего местному населению не исполнять федеральный закон и Конституцию России. Но местная индульгенция касалась «ЭРЫ-ГЛОНАСС», предписанной всем автомобилям страны.
Дальневосточники смиренно отправились искать лаборатории, но нашли лишь одну, устроили очередь, скандал и свержение советской власти, после чего им пообещали больше лабораторий и меньше «ЭРЫ-ГЛОНАСС». Прочая страна никуда ездить не стала, получив удорожание затей, привычно откупившись взятками.
Конвенция Шуры Балаганова тоже была рассчитана лишь на увеличение личного дохода. Лаборатории по стране так и не получились, хотя по документам они отлично справлялись с поставленными задачами, проверяя автомобили до и после установки тревожных кнопок, газовых баллонов, лебедок, силовых бамперов и шноркелей.
На предстоящий год ГИБДД пообещала ужесточение контроля за техосмотром, НАМИ высказалась о дальнейшем ужесточении контроля за внесением изменений в конструкцию автомобилей и лишь Минэкономразвитя внезапно нарушило конвенцию им. Балаганова и объявило с 21 февраля 2021 года амнистию всей стране, разрешив не ездить по лабораториям, поскольку их полномочия будут переданы в порядке эксперимента ООО «Газкоин».
Вместо ползания на коленях перед чиновниками Росакредитации, желающие переоборудовать свою машину направят пару фотографий до и пару фотографий после, а «Газкоин» силами искусственного интеллекта оценит качество работ и напишет Протокол проверки безопасности.
Но ехать в ГАИ все равно придется, чтоб в СТС появилась запись о новой лебедке, бампере, фаре и прочих небезопасных чудесах. Заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев сообщил, что экспериментальная передача полномочий «сделает процедуру прозрачной» и обеспечит безопасность при переоборудовании автомобилей. Будут ли окончательно разогнаны филиалы им. Балаганова, он не сказал.